انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد رده عليها.. بشرى لمحمد رمضان: «كدة هتضطرني أعمل أغنية بعنوان كورة كفر» حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /698839/بعد-رده-عليها-بشرى-لمحمد-رمضان-كدة-هتضطرني-أعمل-أغنية-بعنوان-كورة-كفر

تشهد الساحة الفنية في الساعات القليلة الماضية، مناوشات حادة بين المطربة بشرى والفنان محمد رمضان بسبب أغنية محمد رمضان الجديدة التي أتت بعنوان «بلالين»، الذي طرحها مساء أمس الأربع عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير مشادات كلامية بين بشرى ومحمد رمضان

بدأت المعركة بين محمد رمضان وبشرى بسخرية الأخيرة من أغنيته الجديدة «بلالين»، فقالت: «مش فاهمة هو بيقول اي»، ليعلق محمد رمضان على تصريحاتها قائلا: «فهمتي».

رد صارم من بشرى على تعليق محمد رمضان على تصريحاتها

من جانبه ردت بشرى ردا صارما، فقالت: «لأ لسه والله، هو أنت نزلتها كلها أصلًا، هي نزلت كاملة، أنا شفت انستجرام بس، كده هتخليني أعملك أغنية كورة كفر، مبروك يا رمضان بس خفّ علينا شوية».

تصريحات بشرى عن أغنية محمد رمضان الجديدة

وكانت قد قالت بشرى في تصريحات لبرنامج trending، معلقة على أغنية محمد رمضان «بلالين»: محمود العسيلي طرح قبلها بسنين أغنية “طراطير”، وأنا مش فاهمة رمضان عايز يقول إيه في الأغنية وسمعت جملتين بلالين وطايرين.

وعندما وجه المذيع لها سؤال “هل قصد توجيه رسالة لأشخاص يعتبرهم فقاعات؟”، فكان ردها: “على أساس إنه كورة كفر، لو كان فقاعات فهي وجهة نظره وتعودنا من محمد رمضان توجيه رسائل من خلال أعماله وهو خلق لنفسه شكل وحالة بدأ الناس يتعودون عليها وفرض نفسه على الساحة، وتابعت: “ولو ضايقني هنزل له بأغنية».

سبب اختيار اسم الأغنية

وكان قد كشف محمد رمضان عن سبب اختيار اسم بلالين لأغنيته الجديدة، قائلا: «البلالين جزء لا يتجزأ من حياتنا معانا في الفرح والمناسبات السعيدة، ومش موجودة في المناسبات الصعبة، أغنية بلالين بهديها لكل البلالين اللي أنا نفختهم في حياتي من وأنا عيل صغير لحد النهاردة، كل صيف وأنتوا طيبين».

محمد رمضان يصور نمبر وان

على الصعيد الآخر، كشف الفنان محمد رمضان عن بدء تصوير فيلمه الجديد الذي يحمل اسم "نمبر وان"، من تأليف أحمد عادل، وإخراج ياسر سامى، وكتب رمضان عبر صفحته الرسمية بـ"فيس بوك": "بسم الله توكلنا على الله بدأنا تنفيذ فيلمي القادم نمبر وان، تأليف أحمد عادل، إخراج ياسر سامي، إنتاج يوسف الطاهر.. سينمات مصر والوطن العربي تستعد لاستقبال يليق بجمهوري".

وكان آخر أعمال محمد رمضان السينمائية فيلم "الكنز" وعرض على جزئين، وشارك في بطولته كل من محمد سعد، روبى، هند صبرى، أحمد رزق، أمينة خليل، أحمد حاتم، عبد العزيز مخيون، وعدد كبير من الفنانين، التالأيف بين عبد الرحيم كمال وشريف عرفة، إخراج شريف عرفة .