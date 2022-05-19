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القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /698837/البلالين-اللي-بنفخهم-محمد-رمضان-يرد-على-بشرى-بعد-سخريتها-منه

علق الفنان محمد رمضان على سخرية الفنانة بشرى منه بسبب أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “بلالين” التي طرحها مؤخرًا.

دوت الخليجيرصد رد محمد رمضان على بشرى

محمد رمضان وبشرى

نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو شارك به جمهوره ومتابعيه، يعلق من خلاله ويرد على تصريحات الفنانة بشرى حوله وسخريتها من أغنيتها الجديدة.

وقال في الفيديو الذي نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “أنا الأغنية دي عاملها وموجهها للبلالين اللي بنفخهم في حياتي من وأنا وصغير لحد دلوقتي”.

وعلق محمد رمضان على الفيديو: “فهمتي؟!” وتنبأ الجمهور والمتابعين لحدوث خلاف جديد وأزمة مع الفنان محمد رمضان.

أغنية محمد رمضان

ومن جانبها الفنانة بشرى كانت قد كشفت رأيها في أغنية محمد رمضان الجديد في حوارها التلفزيوني الأخير عبر شاشة برنامج MBCTrending الذي يقدمه الإعلامي صبحي عطري والإعلامية بسنت شمس.

وقالت الفنانة بشرى: “محمود العسيلي قبلها بسنين طرح أغنية طراطير، ومش فاهمة رمضان عايز يقول إيه في الأغنية، وسمعت جملتين بس بلالين وطايرين”.

ومن جانبه رد الإعلامي صبحي عطري عليها وقال: “بيقصد أن فيه ناس مثل الفقاعات” لترد بشرى ساخرة من محمد رمضان وأغنيته الجديدة: “على أساس هو كورة كفر”.

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وتابعت قائلة: “إحنا اتعودنا عليه لأنه خلق لنفسه شكل وحالة الناس اتعودت عليها”، وكان الفنان محمد رمضان قد طرح أغنيته الجديدة بعنوان بلالين عبر إحدى منصات الاستماع، وأهداها للأشخاص الذين وقفوا أمام مسيرته.

وكان قد روج الفنان محمد رمضان لأغنيته وكتب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي: “أغنية بلالين إهداء مني إلى كل بلون شوفتها في حياتي، النهاردة الساعة 7 مساءً، كل صيف وأنتم طيبين ثقة في الله نجاح”.

وفي سياق آخر، كان الفنان محمد رمضان قد نافس ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022 من خلال مسلسل المشوار، وظهر الفنان محمد رمضان في شخصية ماهر رضوان، وشاركه عدد من النجوم مثل الفنانة دينا الشربيني، وأحمد مجدي، وأحمد صفوت، وأحمد كمال، وبيومي فؤاد، وندي موسى وآخرين والعمل من تأليف محمد فريد، وإشراف عام على الإخراج محمد ياسين.