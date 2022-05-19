وزيرة البيئة: وضعنا الأهداف الاستراتيجية اللازمة لتحقيق نمو اقتصادى مستدام

جدة - نرمين السيد - قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة إن مصر تسعى للتصدى بفاعلية لآثار وتداعيات تغير المناخ للعمل على تحسين جودة حياة المواطن، وتحقيق النمو الاقتصادى المستدام والحفاظ على الموارد الطبيعية، وأن من حق المواطن يكون فى بيئة آمنة.





وتابعت وزيرة البيئة، خلال مؤتمر إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، أنه تم وضع الأهداف الاستراتيجية اللازمة لتحقيق نمو اقتصادى مستدام ومنخفض الانبعاثات فى مختلف القطاعات وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتعزيز حوكمة وادارة العمل فى مجال تغير المناخ، وتحسين البنية التحتية للتمويل، والعمل على تحسين البحث العلمى وادارة المعرفة ونقل التكنولوجيا. وأضافت أن الوزارة تعمل على تخفيض الانبعاثات الناتجة عن استخدام الوقود الأحفورى والحفاظ على موارد الدولة من تاثيرات تغير المناخ، والخفاظ على المساحات الخضراء والنظم البيئية، وتمكين المراة للحصول على مشروعات تتمكن من خلالها التصدى لاثار التغيرات المناخية، تعزيز دور البحث العلمى ونقل التكنولوجيا فى التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه.

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