وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع نظيرته الإستونية

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من وزيرة الخارجية الإستونية إيفا ماريا ليميتس، حيث تم تناول سبل دفع ملفات التعاون الثنائى بين البلدين، وعدد من القضايا الدولية والإقليمية.





وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين أعربا عن تطلعهما لاستمرار تطوير العلاقات على كافة المستويات، لاسيما فيما يتعلق بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرقمنة على ضوء الخبرة الإستونية المتميزة فى هذا المجال؛ وذلك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين. وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء تناول أيضا عددا من الملفات الدولية والإقليمية، لاسيما فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية وتداعياتها. كما تطرق الجانبان إلى أهمية مواصلة التشاور بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذلك فى إطار استضافة مصر ورئاستها للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27.

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