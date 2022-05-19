مدبولى يحضر فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ فى مصر 2050

جدة - نرمين السيد - وبحسب الرسائل السياسية التى أعلنتها الحكومة فإن مصر تساهم بنسبة 0.61% فقط من إجمالى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى العالمية، بينما تعتبر من أكثر البلاد عرضة لمخاطر تغير المناخ، ومن أهمها ارتفاع منسوب سطح البحر، تهديد الأمن المائى والغذائى والزراعى الآثار السلبية على صحة المواطن المصرى وخصوصا المراة.

وتُعد أولوية الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ تكمن فى ضمان جودة حياة المواطن المصرى، وتنص ‏رؤيتها على التصدى بفاعلية لآثار وتداعيات تغير المناخ، بما يساهم فى تحسين جودة الحياة للمواطن المصرى، وتحقيق التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادى المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، مع تعزيز زيادة مصر على الصعيد الدولى فى مجال تغير المناخ، ‏وتم إعدادها بناءا على التزامات عالمية وتشريعات وطنية.

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‏وأعدت مصر الاستراتيجية الوطنية لتغيير المناخ فى مصر 2050، التى تعتبر أول استراتيجية وطنية شاملة قائمة على إطار دستورى وتشريعى مصرى ونهج تشاورى.

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وتأخذ الاستراتيجية فى الاعتبار اسم محاور استراتيجية التنمية المستدامة - روية مصر 2030 والاستراتيجيات والخطط القطاعية وخلاصة تحليل نقاط قوة وضعف وفرص وتهديدات مشهد إدارة تغير المناخ فى مصر.

ويستعرض موقع "دوت الخليج" أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 كما يلى:

الهدف الأول: تحقيق نمو اقتصادى مستدام وخفض الانبعاثات فى مختلف القطاعات.

سيتحقق من خلال زيادة حصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والبديلة فى مزيج الطاقة الوطنى، خفض الانبعاثات الناتجة عن استخدام الوقود الأحفورى، تعظيم كفاءة الطاقة وتبنى اتجاهات الاستهلاك والإنتاج المستدامة للحد من المعانات من الأنشطة الأخرى غير المتعلقة بالطاقة

الهدف الثانى: بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ.

سيتحقق من خلال حماية المواطنين من الآثار الصحية السلبية لتغير المناخ، تقليل الخسائر والأضرار لأصول الدولة والنظم البينية، الحفاظ على موارد الدولة من تأثيرات تغير المناخ، بنية تحتية وخدمات مرنة فى مواجهة تغير المناخ الحد من مخاطر الكوارث، الحفاظ على المساحات الخضراء والتوسع بها، تعزيز اعتبارات الاستجابة الخاصة بالمرأة لمساعدتها على التكيف مع تغير المناخ.