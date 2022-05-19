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القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /698835/غدا-على-الحجار-يتألق-بين-طلاب-جامعة-مصر-بحفل-غنائي

يستعد المطرب المبدع ذو الصوت الرائع، للاحتفال مع طلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولجيا من خلال اقامة حفل غنائي هناك وذلك في مساء غدا الجمعة الموافق 20 من شهر مايو.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل حفل علي الحجار في جامعة مصر

ويقدم علي الحجار خلال الحفل باقة من أروع أعماله الغنائية، وهي: “العروسة، الليلة ليكي، على قد ما حبينا، أنا كنت عيدك، في قلب الليل، لما الشتا يدق البيبان، مفيناش من خوف، مسالة مبدأ، في هويد الليل، الحلواني، عم بطاطا، داري العيون، انكسر، اعذريني، رمضان كريم، حرما ياسيدي، يا رب، الهلالية، زي الهوا، عارفة، الحلم في الليل الطويل، الزين والزينة، تجيش نعيش”.

حفلات علي الحجار

على نفس السياق، أحيا على الحجار حفلًا ضخمًا ضمن فعاليات الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، بحضور عدد كبير من جمهوره ومحبيه، وتغني بباقة من أشهر أغنياته، منها يا مصري ليه، يا طالع الشجرة، ما تمنعوش الصادقين، هنا القاهرة، المال والبنون، من غير ما تتكلمي، مسألة مبدأ، راح توحشيني، لو تعرفي، على قد ما حبينا.

فضلًا عن إحياه حفلًا غنائيًا بالقاهرة فى سهرة غنائية طويلة احتضنها مسرح الزمالك، قدم خلالها 25 أغنية على مدار ثلاث ساعات متواصلة، وحفل أخر على مسرح دار الأوبرا بالإسكندرية، وأحيا حفلا داخل دار الأوبرا على خشبة مسرح النافورة، والذى رفع شعار كامل العدد، وقدم من خلاله حوالى 24 أغنية، منها: اللي اشتري، والسيرة الهلالية، وتعالي ياهوى، وطب ايه يبعدني عنك، وماتكدبيش، وعنوان بيتنا، والليل وآخره، وكناريا، وانكسر، وتحت نفس الشمس.

علي الحجار يهدي أحدث أغانيه لشقيقه الراحل

هذا وقام علي الحجار بإهداء أغنيته الجديدة والتي تحمل اسم «أبو الأحلام»، لروح شقيقه الراحل الموسيقار أحمد الحجار، وشارك علي الحجار جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام»، بمقطع فيديو من أغنيته الجديدة، وعلق عليه قائلا: "إهداء لـ روح الفنان أحمد الحجار.. أبو الأحلام".