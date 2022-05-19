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القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /698831/براءة-المتهم-بالتعدي- بالصفع-والضرب-على-فرد-أمن-كمبوند-المعادي

دوت الخليج

وفي الجلسة السابقة، كان المجني عليه قد تنازل في وقت سابق عن البلاغ الذي تقدم به من قبل إلى النيابة العامة، حيث ذكر محامي المتهم بالاعتداء على فرد أمن كومباوند المعادي، إن المجني عليه تنازل اليوم، عن القضية التي قام برفعها ضد المتهم، وذلك خلال جلسة اليوم بمجمع جنايات القاهرة.

وأضاف المحامي أن المحكمة استدعت المجني عليه، والذي تصالح وتنازل عن القضية، وأقر أمام هيئة المحكمة بعدم استعمال المتهم القوة أو التلويح بالعنف.

وأشار محامي المتهم، إلى أن أوراق الدعوى والأدلة جاءت خالية تمامًا من استعراض المتهم للقوة أو العنف، لافتًا إلى أن المتهم كان رد فعل لبعض الألفاظ التي قام بها فرد أمن الكومباوند، وكان مجرد عتاب، مستدركًا: مش هننكر إنه هناك اعتداء، ولكن هذا الاعتداء كان سببه قيام فرد الأمن بسب المتهم بوالدته، مما أثار غضب المتهم.

من جانبه، قال فرد أمن كومباوند المعادي المجني عليه، إنه تصالح مع المتهم وتنازل عن القضية لوجه الله سبحانه وتعالى.

فرد أمن كومباوند المقطم يتنازل عن واقعة ضربه

وقال إنه لم يحصل استخدام عنف أو استعراض قوة من جانب المتهم، وذلك على الرغم من خروجه في مقطع مصور وإقراراه بأنه تعرض للضرب والسب من قبل المتهم، حيث صرح بأن المتهم قام بصفعه 11 ضربة على وجهه.

كان النائب العام، قد أمر بحبس متهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيق معه فيما هو منسوبٌ إليه من استعراضه القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضدَّ فردِ أمنٍ بمجمعٍ سكنيٍّ بالمقطم، وتعديه عليه بالضرب والسبِّ وإحداث إصابات به، وتقديمه محبوسًا إلى محاكمة جنائية عاجلة.

حيث كانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداول مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، يظهر فيه تعدي المتهم على المجني عليه بالضرب صفعًا على الوجه، وبالتزامن مع ذلك تلقت النيابة العامة بلاغًا من المجني عليه تضرَّرَ فيه من تعدي المتهم عليه وإحداث إصابات به، فتولت النيابة العام التحقيقات.