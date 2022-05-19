انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد التأجيل بسبب وفاة رئيس الإمارات.. محمد حماقي يعلن الموعد الجديد لحفله حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /698830/بعد-التأجيل-بسبب-وفاة-رئيس-الإمارات-محمد-حماقي-يعلن-الموعد-الجديد-لحفله

أعلن الفنان محمد حماقي الموعد الجديد لحفله الغنائي الذي سيقيمه في السعودية بعد أن تم تأجيل حفله بالكويت بسبب وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات.

دوت الخليج يكشف الموعد الجديد لحفل محمد حماقي بالسعودية

حفل محمد حماقي السعودية

روج الفنان محمد حماقي لحفله الغنائي الجديد المقرر أن يقام في المملكة العربية السعودية وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلق محمد حماقي علي صورة بوستر الحفل التي نشرها قائلًا: “أهل السعودية جاهزين نتقابل يوم ٢٥ مايو في مسرح ليالينا في جدة؟”.

حفلات محمد حماقي

ويشار أنه كان قد تم إلغاء حفل المطرب محمد حماقي الذي كان مقررا إقامته في الكويت بعد وفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان يوم الجمعة الماضي.

وجاء ذلك لتنفيذ قرار مصر بإعلان الحداد العام حزنا على رحيل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن جانبها وزارة الثقافة علقت كافة الانشطة والفعاليات الفنية بجميع هيئاتها وقطاعاتها لمدة ثلاثة ايام اعتبارا من اليوم الجمعة 13 مايو وحتى غروب شمس الأحد 15 مايو .

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ومن جانبها وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية، كان قد أعلنت وفاة رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتنكيس أعلام البلاد لمدة 40 يوم، وجاء في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام): “تنعى وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة”.

وتابع البيان: “الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو.. وتعلن وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان " رحمه الله “ مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من اليوم””.