انت الان تتابع تفاصيل خبر قبل انطلاقها غدا.. تفاصيل الدورة السابعين من مهرجان المركز الكاثوليكي حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /698829/قبل-انطلاقها-غدا-تفاصيل-الدورة-السابعين-من-مهرجان-المركز-الكاثوليكي

تنطلق غدا الجمعة، الدورة سابعين من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما والتي تشهد تطورات جديدة على المهرجان لم يسبق تقديمها، سيعرضها لكم دوت الخليج خلال التقرير الأتي.

تفاصيل الدورة الـ 70 من مهرجان المركز الكاثوليكي

يحيي حفل افتتاح المركز الكاثوليكي في دورته الـ 70 المطربة غادة رجب لإحياء باختيار من الأب بطرس دانيال رئيس المهرجان وكلا من أعضاء المهرجان وهم مجدي سامي، وميشيل ماهر.

ومن المقرر أن يكرم اسم الفنانين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز خلال حفل افتتاح المهرجان اذ ستتسلم ابنتهما دنيا وإيمي الجائزة بدلا منهم لرحيلهما، فضلا عن تكريم الفنانة سميرة أحمد لمشوارها الفني المبدع.

أفلام مهرجان المركز الكاثوليكي

وينافس في الدورة الـ 70 بالمهرجان هذا العام خمسة أفلام من أصل ثمانية وعشرين فيلماً عُرضت تجارياً أو عبر المنصات عام 2021، والأفلام المشاركة هي: فيلم "قابل للكسر" للمخرج أحمد رشوان، فيلم "للإيجار" للمخرج إسلام بلال، فيلم "المحكمة" للمخرج محمد أمين، فيلم "برا المنهج" للمخرج عمرو سلامة، فيلم "ريتسا" للمخرج أحمد يسري.

مهرجان المركزي الكاثوليكي

جدير بالذكر أنه سيذاع مهرجان المركز الكاثوليكي المصري على الهواء مباشرة يوم الجمعة في تمام الساعة السابعة مساءً عبر شاشة قناة سات 7 الفضائية، ويحمل شعارر "سبعون عاماً من العطاء"، بسبب دور المركز ورسالته الإنسانية والفنية على مدار سبعين عاماً، ويشار أن اللجنة قررت تكريم خاص لاسم الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز خلال حفل افتتاح المهرجان وتتسلم ابنتهما دنيا التكريم.

جوائز مهرجان المركز الكاثوليكي

وتقسم جوائز المهرجان على النحو الأتي، تحصد الفنانة إلهام شاهين جائزة المركز الخاصة، وجائزة الريادة السينمائية تذهب للفنانة القديرة سميرة أحمد، بينما يحصد المخرج مجدي أحمد علي جائزة فريد المزاوي، بينما تحصل الإعلامية درية شرف الدين على جائزة التميّز الإعلامي، وتذهب جائزة الأب يوسف مظلوم للفنان القدير محمد صبحي، بينما يحصد الفنان أحمد عبد العزيز جائزة الإبداع الدرامي، وجائزة الإبداع الفني للمطرب الفنان هاني شاكر.

وتحصد كلا من أمينة خليل ومنى زكي جائزة أحسن ممثلة في عمل درامي، ويأتي الفنان محمد ممدوح صاحب جائزة أحسن ممثل في عمل درامي، وتذهب جائزة التميّز الدرامي لكل من المخرج هاني كمال والكاتبة المتميّزة مريم نعوم