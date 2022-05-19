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القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /698825/اليوم-جمهور-الهضبة-عمرو-دياب-في-انتظار-أحدث-أغانيه-اللي-يمشي-يمشي

ينتظر جمهور ومحبي الهضبة عمرو دياب، طرح أغنيته الجديدة «اللي يمشي يمشي» اليوم الخميس وذلك عقب ساعات قليلة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل أغنية عمرو دياب الجديدة

أغنية عمرو دياب الجديدة

يستعد الفنان عمرو دياب لعرض أغنيته الجديدة “اللي يمشي يمشي” خلال ساعات قليلة عبر منصة أنغامي، والأغنية الجديدة من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع توما.

ومن المتوقع أن تحقق الأغنية نسب استماع عالية جدا عبر تطبيق أنغامي للموسيقى والذي كان قد تعاقد معه الهضبة عمرو دياب لطرح أغانيه حصريًا من خلاله.

وفي سياق متصل، يواصل عمرو دياب تحضيرات ألبومه الجديد، كما انتهى الفترة الماضية من تسجيل عدد من أغنيات الألبوم الجديد الخاص بـ صيف 2022.

ألبوم عمرو دياب 2022

ومن جانبه قرر الهضبة عمرو دياب طرح أغاني ألبومه الجديد بشكل منفرد عبر تطبيق أنغامي الذي اشترى حقوق بث أغانيه وألبوماته كما يتعاون الهضبة في الألبوم الجديد مع عدد كبير من صناع الموسيقى من الشعراء والملحنين والموزعين.

ويتعاون عمرو دياب في الألبوم مع الشاعر أيمن بهجت قمر، والشاعر محمد القاياتي والشاعر خالد تاج الدين والشاعر تامر حسين، والملحن والشاعر عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي توما والملحن مدين ومحمد يحيى والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم بجانب الموزع نادر حمدي.

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وكان قد أعلن الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد مؤخرًا عن عودته للتعاون مع النجم عمرو دياب من جديد في ألبومه الغنائي المقرر طرحه خلال فترة صيف 2022، ونشر بهاء الدين محمد صورة للهضبة.

وعلق على الصورة التي نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “إلى جماهير حبيبى وحبيبكم عمرو دياب أنا مع الهضبة إن شاء الله واستنوا مفاجآت غير متوقعة خالص جدا قوى”.

ويذكر أن آخر أغاني عمرو دياب التي طرحها مؤخرًا خلال الأيام الماضية كانت أغنية هتدلع التي طرح بالتزامن مع عيد الفطر المبارك 2022 وحققت نجاحا كبيرًا ونسب استماع عالية تصدر بها التريند وقائمة الأعلى استماع.