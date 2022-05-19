عبده أبو عايشة: الحوار الوطني سينعكس إيجابًا على المجتمع

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القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /698822/عبده-أبو-عايشة-الحوار-الوطني-سينعكس-إيجابا-على-المجتمع

أكد النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، أن مشاركة كافة القوي السياسيه في الحوار الوطني والتقدم بمقترحتها بللاكلديمية الوطنية يؤكد التجاوب السياسي الواسع من جانب مختلف التيارات والقوى السياسية، والأحزاب السياسية يؤكد أن دعوة الرئيس السيسي جاءت في وقتها تمامًا ولها صدى واسع داخل المجتمع.

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عبده أبو عايشة، الحوار الوطني سينعكس ايجابا على المجتمع ويخلق حالة من الحوار والتكاتف لمناقشة كافة القضايا التي تهم الوطن

واعتبر أبو عايشة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن التوجيهات السياسية، بإطلاق الحوار الوطني واستئناف أعمال لجنة العفو الرئاسي، حققت صدي وتأثير إيجابي داخل الأوساط السياسية في البلاد. قائلا: إن الافراج عن العشرات من المحبوسين، خطوة جيدة للغاية، قوبلت بترحيب شديد من جانب كل المصريين، علاوة على استمرار تلقي الطلبات للدراسة والإفراج عنها.

وأردف عضو الشيوخ، أن ترحيب رموز المعارضة ومختلف الحركات السياسية بدعوة الرئيس للحوار، سينعكس ايجابا على المجتمع، ويخلق حالة من الحوار والتكاتف والمشاركة السياسية لمناقشة كافة القضايا التي تهم الوطن.

واختتم، بأن مصر تمر بمرحلة حاسمة وأزمة اقتصادية عالمية، أثرت على مختلف دول العالم. لذلك فإن دعوة الرئيس تعبر عن احتضان للجميع وبدء مرحلة وطنية جديدة.