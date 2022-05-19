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القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /698818/المصريين-الأحرار-يشارك-ملتقي-رجال-الأعمال-المصريين-والصينيين-لتعزيز-التعاون

شارك حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، بدعوة رسمية من الحزب الشيوعي الصيني الحاكم، فعاليات الملتقى الافتراضي لرجال الأعمال الصينيين والمصريين تحت عنوان " تفعيل دور الأحزاب وتعزيز التعاون المحلي" عبر تطبيق زوم.

دوت الخليج

المصريين الأحرار يشارك ملتقي رجال الأعمال المصريين والصينيين لتعزيز التعاون

وجاء ذلك ضمن برنامج فاعليات الإجتماع التشارك الحزب الشيوعي والأحزاب المصرية حول بناء "الحزام والطريق"، وفق مبادرة وتنظيم دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية بالحزب الصيني.

وسط حضور أصحاب وممثلين عن الشركات ورجال صناعة والاستثمارات من مصر والصين، وحضر ممثلا عن المصريين الأحرار المهندس نادر خليل رئيس مجلس إدارة شركة CEO The Hub Advertising، وإلقاء كلمة الحزب سامح بناني، عضو الهيئة الاستشارية للاستثمار بالحزب، وعضو مجلس إدارة شركة ايڤرجرو ورئيس قطاع التمويل والاستثمار، بحضور ريمون ناجى عضو المكتب السياسي للحزب.

حيث جاءت بدأ «بناني» بتوجيه تحية الي الحضور من الصين وارض مصر مشيدا بفكرة إعداد ملتقي للقيادات ورجال الأعمال فكرة رائدة وتستحق الإشادة لأنها تفتح آفاق تعزيز التعاون والتشارك لخدمة البلدين والشعبين.

وقال سامح بناني عضو الهيئة الاستشارية للاستثمار بالحزب، وعضو مجلس إدارة شركة ايڤرجرو، أنني وباسم حزب المصريين الأحرار نشكر دائرة العلاقات الخارجية على فكرة الملتقي الهادف مد جسور التواصل وتبادل الرؤي للسادة رجال الأعمال المصريين والصينيون وهى خطوة فريدة وتحدث عن دور مجموعة شركات ايڤرجرو فى دعم الاستثمار المصرى ودورها الرائد في التصدير لعدد من الدول.

وأشار إلي أن هناك تعاون بين شركتهم وجمهورية الصين الشعبية من خلال تعاون مشترك مع الشركة القابضة يوهان للأسمدة للاستفادة من التكنولوجيا ومطابقة المواصفات العالمية. وأوضح أنهم لعبوا دورا في فتح آفاق تعاون بين عددا من دول أوروبية والصين لفتح أبواب استثمارية فى المنطقة الصناعية المصرية ومنطقة العين السخنة، مما يخدم البلدان المتعاونة وبالطبع ينعكس على رفاهية الشعوب من خلال تنمية الاقتصاد.

وأكد أن مبادرة المباحثات المشتركة والتعاون بين الجانب المصرى والصيني يخدم قطاعات متعددة من خلال التقدم التكنولوجي والتكلفة الأقل مع توافر الجودة والمواصفات العالمية.