انت الان تتابع تفاصيل خبر خالد الجندي للسلفيين: هذا ما قاله ابن عثيمين عن ربا الفضل حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /698836/خالد-الجندي-للسلفيين-هذا-ما-قاله-ابن-عثيمين-عن-ربا-الفضل

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن السلفيين يحترمون ويقدرون ولا يطعنون فى الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، لافتا إلى أن الشيخ العلامة ابن عثيمين عامل كتاب فى الفقه الحنبلي اسمه على زاد المستقنع، وتحدث فيه عن ربا الفضل.

دوت الخليج

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "يا سلفيين طبعا محدش يقدر يطعن فى ابن عثيمين، هو ٤ى كتابه هذه فرق بين ربا الفضل وربا النسيئ، وبيقول ذكر أهل العلم ان ما حرم تحريم الوسائل اباحته الحاجة، فربا الفضل شيء من الربا لكن ابيح للحاجة، وأن تحريم ربا الفضل من باب تحريم الوسائل وليس المقاصد، يعنى مثلا الانفراد بالمرأة وسيلة قد تؤدي إلى الزنا، لكن لو افترض انه طبيب هنا اباحته الحاجة".

كما علق الشيخ خالد الجندى، على قضية الصلاة في المساجد التي تحوي قبورا أو أضرحة، معلقا: "لو سكت من لا يعلم لانقضى الخلاف ..فيه ناس مش عاجبهم مساجدنا اللى جواها قبور مثل السيدة زينب والحسين والسيد البدوي والحامدية الشاذلية والازهر ومسجد سيدنا النبي".

وبث الجندى، مقطع فيديو للشيخ الشعراوي وهو يشرح مشروعية الصلاة في تلك المساجد، حيث بين الإمام الراحل ماهية القبر، حيث قال إن القبر هو الذى يحتضن جثة شخص، هل اتُخذ مسجدا؟ ولا معمول عليه سور ومقصورة ، نقولهم بقا روحوا اهدموا قبر النبي.

واستشهد بقوله تعالى: "وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا" سورة الكهف.

استشهاد بالشيخ الشعراوي

وعلق "الجندي" على مقطع الشيخ الشعراوي قائلا: "هيقسم رقاب وظهور كارهي المساجد وآل بيت النبى وكارهي الأولياء والخير اللى احنا فيه.. كل واحد هيطلع يقولك دى مساجد قبورية مساجد ضرار، وهو مش عارفين حاجة، اهو الشيخ الشعراوى رد عليهم".

وقال الشيخ خالد الجندى، إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كام لديه أمنية بشأن الكعبة وهى إعادة بنائها على قواعد سيدنا إبراهيم، لافتا إلى أن أساس الكعبة شكلها مستطيل وليس مربعا، وكان يضم حجر إسماعيل داخلها.

واستكمل الجندى: "ومن هذا الأمر استفدنا ان وحدة الأمة مقدمه على عقيدة الامة، يعنى عبادة الاصنام أكثر شرا من الفرقة التى صيب الأمة".