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القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /698833/وزير-التموين-تسجيل-رقم-المحمول- ببطاقات-التموين-مجانا-واستثناء-كبار-السن-وأسر-السجناء

أصدر الدكتور علي المصيلحي ، وزير التموين و التجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا لتنظيم تسجيل رقم الهاتف المحمول علي بطاقة الدعم للتسهيل علي المواطنين، ونص التوجية الصادر اليوم بأنه لا يشترط أن يكون مقدم الطلب لمكتب التموين رب الأسرة ويسمح بأن يكون أحد المستفيدين بشرط أن يكون رب الأسرة له هاتف محمول مسجل باسمه.

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كما شمل القرار أيضًا عدم تقديم أي مستندات لإثبات ملكية خط الهاتف المحمول ويكتفي فقط برقم البطاقة التموينية والرقم القومي ورقم هاتف مسجل بأسم رب الأسرة.

وكذلك شمل القرار استثناء أسر السجناء وكذلك كبار السن الغير قادرين علي الحركة، وليس لديهم خط هاتف محمول من التقدم لتسجيل رقم هاتف لهم علي أن يقدم أحد ذويهم لمكتب التموين التابع له مايثبت صحة ذلك.

وأكد اأحمد كمال – معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة أن التوجيه شمل أيضا فتح موقعي ( دعم مصر – موقع مصر الرقمية ) لتسجيل رقم الهاتف المحمول للحد من الزحام أمام مكاتب التموين، وأشار المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير الأستاذ / احمد كمال، الي ان التوجية شمل التنبية علي مديريات التموين بإخطار الإدارة التموينية ومكتب التموين ومراكز الخدمة ان الخدمة مجانية تمامًا، وأن المطلوب تقديمه من المواطن هو رقم البطاقة التموينية والرقم القومي لرب الأسرة ورقم الهاتف المحمول مسجل باسمه وأشار الي ان السيد الأستاذ الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية كان قد وجه بمد فترة تسجيل رقم الهاتف المحمول علي بطاقة الدعم حتي 30-6-2022.

كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر توجيهاً يقضى بمد فترة تسجيل أرقام التليفونات لمن أرسلت لهم رسالة على بون الصرف حتى 30-ي ونيو-2022 ، لافتا إلى أن مد الفترة يأتى للتسهيل على المواطنين فى تقديم ارقام التليفونات إلى مكاتب التموين ومنع التكدس أمام مكاتب المواطنين.

إضافة رقم المحمول على البطاقات التموينية

وأضاف المصيلحى، في وقت سابق، أن قرار تسجيل أرقام التليفونات على بطاقة الدعم يأتى لتسهيل التعامل مع المواطن فى الدعم المقدم له أضافه إلى تحديث قواعد بيانات مستفيدى الدعم الذين يصل عددهم للخبز فقط إلى 72 مليون مواطن.

ومن جانبه، قال أحمد كمال المتحدث الرسمى معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزير شدد على مديرى المديريات بضرورة التسهيل على المواطنين عند التوجه لمكاتب التموين لتسجيل أرقام التليفونات بسيستم الدعم.