موقع دعم مصر الرسمى لتسجيل رقم الموبايل 2022 Online والطريقة الصحيحة لتحديث بيانات بطاقة التموين مجانا

موقع دعم مصر الرسمى لتسجيل رقم الموبايل 2022، خلال الأيام الماضية تم اتاحة موقع دعم مصر الرسمى لتسجيل رقم الموبايل 2022 أمام جموع المواطنين الذين استلموا رسالة عبر بون صرف الخبز تطالبهم بإضافة رقم الهاتف وإلا سيتم إيقاف البطاقة، وذلك يأتي في اطار تحديث قاعدة البيانات التي تقوم بها وزارة التموين كل فترة للتأكد من توصيل الدعم لمستحقيه، لذا سنشرح لكم خلال السطور القادمة طريقة تحديث بيانات بطاقة التموين عن طريق ادخال رقم التليفون بالتفصيل، فتابعونا.

موقع دعم مصر الرسمى لتسجيل رقم الموبايل 2022

وقد أهابت وزارة التموين بالسادة المواطنين ممن ظهرت لهم رسالة نصية عبر البونات الخاصة بصرف الخبز المدعم زيارة موقع دعم مصر الرسمى لتسجيل رقم الموبايل 2022 حتى لا تتعرض بطاقاتهم التموين للإيقاف ومن ثم لن يتمكنوا من الحصول على السلع التموينية “الزيت والسكر والأرز” في الموعد المحدد لها شهريا، وكذلك لن يحصلوا على الخبز المدعم حيث أن من حق كل فرد مضاف على البطاقة الحصول على 5 أرغفة بشكل يومي من كافة المخابز والأفران المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وبعد اضافة رقم الهاتف المحمول سيتم التأكد من مدى استحقاق أسرة هذا الشخص للدعم، وفي حالة كان غير مؤهل سيتم اخراجه من المنظومة التموينية، والآن نضع بين أيديكم رابط موقع دعم مصر لتسجيل رقم المحمول على بطاقة التموين 2022 بالخطوات:

قم بالبحث عن موقع دعم مصرالرسمي.

اضغط على الخدمات التموينية، ثم ادخل الرقم التعريفي الخاص ببطاقتك التموينية واضغط التالي.

قم بادخال الرقم القومي لمن يظهر اسمه امامك من الأفراد المقيدبن على البطاقة.

ادخل رقم الموبايل الخاص والمسجل باسم صاحب البطاقة، ثم اضغط على اعادة ارسال الرقم السري.

تحديث بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر

وعلى مدار الساعة متاح تحديث بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر التابع للوزارة، وكل ما يتطلبه الأمر أن يكون جهازك متصل بشبكة الانترنت، ونحيط سيادتكم علما بأنه سيتم غلق باب تسجيل رقم الموبايل وتحديث بيانات البطاقات التموينية في يوم 30 من شهر يونيو القادم، وفي حالة عدم وجود رقم موبايل باسم رب الأسرة فعليه شراء خط باسمه، أو نقل الخط الذي يملكه باسمه وإلا ستتوقف البطاقة.