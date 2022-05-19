تسجيل رقم الموبايل علي موقع دعم مصر الان في 4 خطوات سهله جدا

تسجيل رقم الموبايل علي موقع دعم مصر الان في وسط الزحام والضغط الشديد على رابط وزارة التموين والتجارة الداخلية بعد الإعلان عن ضرورة مراجعة البيانات المسجلة وكتابة رقم الجوال، حيث يسعى الكثير من المواطنين إلى تحديثات بطاقة التموين الخاصة بهم بناءا علي تعليمات السيد الدكتور معالي وزير التموين والتجارة الداخلية لمن ظهرت لهم رسالة علي بون الخبز أو السلع تفيد بضرورة كتابة رقم الجوال.

تسجيل رقم الموبايل علي موقع دعم مصر الان

تتم عملية تسجيل بيانات رقم الجوال بموقع دعم مصر من خلال اتباع تلك الخطوات التالية:

أولا يتم الدخول في موقع دعم مصر من خلال هذا الرابط https://www.tamwin.com.eg/. يجب القيام بتسجيل وكتابة جميع المعلومات والبيانات التي تطلب من صاحب البطاقة التموينية وهي رقم البطاقة التموينية، الرقم القومي، رقم الهاتف المحمول المسجل باسمك ورقمك القومي ويتم أدخاله من خلال النقر علي تسجيل موبايلك. نقوم بعد تسجيل البيانات بالنقر علي حفظ رقم الموبايل حتي يتم تسجيل رقم الهاتف.

لينك موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل

تزايدت عمليات البحث من قبل المواطنين على لينك موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل في بطاقة التموين لعام ٢٠٢٢م، حسب تعليمات وزارة التموين والتجارة الداخلية، لذا يمكنكم الدخول مباشرة على الموقع الرسمي لدعم مصر عن طريق التالي (www.tamwin.com.eg) أو ذهاب المواطن صاحب البطاقة التموينية إلي اقرب مكتب تموين له حتي يتم تقديم شهادة بالتسجيل.

موقع دعم مصر الرقمية

يمكنكم الاستفادة من خدمات التموين من قبل موقع دعم مصر الرقمية عن طريق اختيار خدمة التموين من خلال الضغط علي الخدمة التي ترغب فيها ثم اتباع كافة المحتويات ليتم الحصول علي الخدمة التي تحتاجها ومن تلك الخدمات التالي:

تفعيل بطاقة التموين.

إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين.

إصدار بطاقة تموين جديدة.

نقل من محافظة إلي اخرى.

فصل اجتماعي.

إضافة صرف تموين لمستحقي خبز فقط.

ضم أفراد أسرتي.

إضافة الزوجة الغير مقيدة تموينيا.

الاستعلام عن صرف التموين.

إضافة الأبناء الغير مقيدين تموينيا.

طريقة تغير رقم الهاتف علي موقع دعم مصر