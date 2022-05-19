نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 موقع وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022، أصبحت محل بحث مواطني مصر ممن يريدون استخراج نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم. وتتجهز مديريات التعليم بـ وزارة التربية والتعليم للإعلان عن نتائج امتحانات الفصل الثاني التي أداها الطلاب في الأسبوع الماضي. وسيتم إطلاق نتيجه الصف الرابع الابتدائي فور الانتهاء من تصحيح كل الأوراق. بعد ذلك سيقوم المصححون برصد درجات الطلاب والتحقق من صحتها قبل أن يتم اعتمادها بكل رسمي. وللإشارة فإن آخر امتحان أدّاه الطلاب هو امتحان مادة الرياضيات بتاريخ يوم الخميس الثاني عشر من شهر مايو 2022. وحددت الوزارة طريقة جديده لعرض نتيجه الصف الرابع، وسنعرض لكم من خلال مقالنا هذا كل تفاصيل الموضوع وكيفية الاستعلام عنها، تابعوا معنا.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022

تتأهب وزارة التربية والتعليم الفني المصرية للإعلان عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022. وسيتم نشر نتائج الطلاب من خلال الاعتماد على نظام التقديرات والألوان، وستتاح نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم من خلال الألوان. فاللون الأزرق للنتائج الممتازة التي يتجاوز تقديرها 85%، والأخضر مستوى جيد ما يعادل 65. أما الأصفر ينبئ بضعف المستوى وتعني أن نسبة النجاح من 50 إلى 60، والأحمر يدل على أن درجة الطالب ضعيفة.

نتيجه الصف الرابع الابتدائي

فور إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع الوزارة، سيتمكن الطلاب من استخراجها دون عناء التنقل إلى المدارس، وهذه الكيفية وفرت عليهم وعلى أوليائهم الجهد والوقت للحصول على النتائج الخاصة بالفصل الثاني بكل سهولة، ولم يبق سوى فترة قصيرة ويعلن عنها بشكل رسمي، ويتم الاستعلام عنها بشكل إلكتروني من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا: يجب أن يقوم الطالب بالولوج إلى موقع وزارة التربية والتعليم.

ثانيا: يتعين عليه أن يضغط على أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب، ثم ينقر على خيار المرحلة الابتدائية ويختار الصف الرابع، ثم يختار الفصل الدراسي.

ثالثا: بعد ذلك يقوم بكتابة رقم الجلوس في الخانة المحددة له، ويعين المحافظة التابع لها، وينقر على زر الاستعلام بعد التحقق من صحة البيانات.

في الأخير ستظهر نتيجه الصف الرابع الخاصة بالطالب.

إلى هنا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية المقال الذي خصصناه لموضوع نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022. كما ذكرنا لكم الاسلوب الذي ستتبعه الوزارة في إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2022.