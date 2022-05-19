الإمام الأكبر : الأزهر أطلق مبادرات رسخت للتعايش والتعددية واحترام الآخر

جدة - نرمين السيد - قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الأزهر لديه عدد من المبادرات التى رسخت للتعايش والتعددية واحترام الآخر، وانفتح بموجبها على المؤسسات الدينية فى مصر والعالم، وقدم نماذج واضحة لما يجب أن تكون عليه العلاقات الإسلامية المسيحية، وبادرنا بتعميم استخدام مصطلح المواطنة والتعريف بكل ما يترتب عليه من مساواة فى الحقوق والواجبات، والحد من استخدام مصطلح الأقليات لما يحمله من معان لها وقع سلبى.





وأكد الإمام الأكبر خلال استقباله السفير ديان كاترشيف، سفير بلغاريا لدى القاهرة، اليوم الخميس بمقر مشيخة الأزهر أن الأزهر يمثل منارة للعلم منذ نشأته، ولم يتخلف عن أداء دوره فى المحافظة على الشريعة وعلوم اللغة العربية ومكافحة التطرف والتشدد والتفريط، والوقوف بكل حزم فى وجه حركات تشويه الدين والتطاول على مقدسات ورموز المسلمين، مؤكدا تمسك الأزهر بأداء دوره المحورى، واستمرار حملاته للتوعية بالقيم الإنسانية، وجهوده فى العمل المجتمعى والمبادرات العالمية التى ترسخ لقيم التعددية واحترام الآخر. من جانبه، أعرب ديان كاترشيف عن سعادته بلقاء الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وتقدير بلاده للأزهر الشريف وما يقوم به من جهود لنشر السلام والتوعية بمخاطر التعصب والكراهية، وأن بلاده تبذل قصارى جهدها للمحافظة على قيم التعددية من خلال كفالة حقوق الجميع لممارسة معتقداتهم، ونشر قيم التسامح والتعايش. وأشار سفير بلغاريا إلى أن الإسلام ثانى أكبر الديانات فى بلاده، حيث يبلغ تعداد المسلمين هناك حوالى 600 ألف مسلم بواقع 12٪؜ من إجمالى تعداد السكان، مؤكدا نجاح الجالية المسلمة فى الاندماج داخل بلغاريا، لافتا إلى وجود 31 عضوا مسلما فى البرلمان البلغارى.

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