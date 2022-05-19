التموين : استثناء أسر السجناء وكبار السن من تحديث رقم المحمول

جدة - نرمين السيد - وتضمن قرار الوزير استثناء أسر السجناء، وكبار السن غير القادرين على الحركة وليس لديهم خطوط محمول.
وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر قرارًا وزاريًا لتنظيم تسجيل رقم الهاتف المحمول على بطاقة الدعم للتسهيل على المواطنين.
ونص التوجية الصادر اليوم بأنه لا يشترط أن يكون مقدم الطلب لمكتب التموين رب الأسرة، ويسمح بأن يكون أحد المستفيدين بشرط أن يكون رب الأسرة له هاتف محمول مسجل باسمه، كما شمل القرار أيضًا عدم تقديم أى مستندات لإثبات ملكية خط الهاتف المحمول ويكتفى فقط برقم البطاقة التموينية والرقم القومى ورقم هاتف مسجل باسم رب الأسرة.
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