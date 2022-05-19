وزير الزراعة يتابع حصاد وتوريد القمح ويشيد بالفلاحين ومديرى المديريات

جدة - نرمين السيد - وأكد وزير الزراعة خلال الاجتماع أهمية المتابعة المستمرة والتواصل مع المزارعين وتقديم التسهيلات الممكنة لهم، كما شدد على ضرورة الربط بين المساحات التى تم حصادها والكميات الموردة مع التأكيد على ضرورة التنسيق مع وزارة التموين وكافة الجهات المعنية كلٍ فى محافظته مؤكدا ضرورة مقارنة الكميات التى يتم توريدها بالمساحات التى تم حصادها بالمستهدفات المطلوبة من كل محافظة.

وأشاد القصير بوطنية الفلاح المصرى ودعمه لدولته فى هذه المرحلة من خلال حرصه على توريد القمح الذى يعود مرة أخرى للشعب فى صورة رغيف خبز مدعم.

وتابع مشيدًا بجهود مديرى المديريات وجميع العاملين فى المديريات وتواجدهم الدائم فى الحقول مع المزارعين، وأكد أن الدولة تقدر تماما هذه الجهود خلال هذا الموسم الاستثنائى فى حصاد القمح نظرا للظروف التى يشهدها العالم بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أنه تم حتى الآن توريد 2.25 مليون طن وطالب من كافة العاملين بالمنظومة ضرورة التواجد مع المزارعين على أرض الواقع وتقديم كل الدعم للفلاح وإزالة أى عقبات تواجهه أثناء التوريد.

حضر اللقاء الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، والدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمى للوزارة.