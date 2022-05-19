السبكى : الرعاية الصحية ذراع الدولة فى تقديم الخدمات للمواطنين (صور)

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، اليوم، فعاليات ختام البرنامج التدريبى المتقدم لنظم إدارة المنشآت الصحية AHSP (advanced health system program)، لتدريب مدراء المستشفيات والمدراء الطبيين ومدراء الطوارئ وأعضاء إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بفرع ومنشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، وذلك عبر تطبيق الزووم.





واستهل الدكتور أحمد السبكى، مشاركته بالبرنامج التدريبى بتوجيه الشكر لجميع القائمين على البرنامج التدريبى والمتدربين على التفاعل والمستوى المتقدم الذى تم إحرازه أثناء التدريب، كما تقدم بالتهنئة للفريق الطبى بمستشفى إيزيس التخصصى الفائز بجائزة أفضل مشروع تطويرى لحل أحد أهم المشاكل والتحديات التى تواجهها المستشفى من خلال تطبيق خطوات البرنامج التدريبى المتقدم، بما يضمن توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمواطنين.

وأضاف السبكى، أن هيئة الرعاية الصحية تتعامل مباشرة مع المرضى باعتبارها ذراع الدولة الرئيسية فى ضبط وتنظيم تقديم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد، مؤكدا الاهتمام الكبير الذى توليه الهيئة للتدريب والتعليم الطبى المستمر كركيزة أساسية لتطوير نظام تقديم خدمات الرعاية الصحية وفق أحدث المعايير العالمية والمتقدمة.

وتابع السبكى، أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تلاحظ عن كثب المبدعين والمبتكرين، وخاصة من الكوادر الشبابية الصاعدة لاختيار أفضلها لشغل المناصب القيادية والإشرافية بالهيئة ودمجها مع ذوى الخبرة، إضافة إلى العمل باستمرار على تطوير وتنمية قدرات القوى البشرية أثمن مورد لدى الهيئة، بما يحقق الوصول لأهدافها الاستراتيجية نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية فى مصر وبجودة عالمية، وصولا لمؤشرات صحية تحقق السعادة والرخاء والرضاء للمواطنين.

ولفت الدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة العامة للرعاية الصحية، خلال مشاركته بختام فعاليات البرنامج التدريبى المتقدم لنظم إدارة منشآت الرعاية الصحية AHSP، عبر تطبيق الزووم، إلى اهتمام الهيئة بالبرامج التدريبية المتميزة القابلة للتطبيق بشكل فعلى بما يضمن استمرارية الارتقاء بالخدمات والرعاية الصحية المقدمة بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، مشيرا إلى أنه ستعمل الهيئة على تنفيذ الأفكار المبتكرة بالمشروعات التطويرية المقدمة ضمن البرنامج التدريبى خلال الفترة القادمة، إيمانا بأن جودة الخدمة الطبية تنبع من جودة الإدارة ووجود قيادات متميزة داخل المنشآت الصحية تضمن تقديم أفضل خدمة للمواطنين.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن برنامج نظم إدارة منشآت الرعاية الصحية المتقدم AHSP، استهدف تدريب مدراء المستشفيات والمديرين الطبيين، ومدراء الطوارئ، وأعضاء إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بفرع والمنشآت الصحية التابعة للهيئة فى الأقصر، وذلك على مدار 3 أيام متتالية.

وأضافت، أنه ارتكز البرنامج التدريبى على عدة محاور أهمها، (النظام البيئى للرعاية الصحية، النماذج العالمية للرعاية الصحية، الفروق الفردية للمرضى وعلاقتها بإتخاذ القرار المناسب، طرق اتخاذ القرار، الاستمرارية فى تطوير الجودة وأمان وسلامة المريض)، إلى جانب مسابقة لإعداد مشاريع خاصة بأهم المشاكل والتحديات التى تواجهها المنشآت الصحية أثناء التشغيل، وحلولها بطرق مبتكرة من خلال تطبيق خطوات البرنامج التدريبى المتقدم.

وتابعت: أنه شارك بالبرنامج التدريبى، عدد من القيادات بالمقر الرئيسى لهيئة الرعاية الصحية، تضم كلا من د. أحمد حنفى، مستشار رئيس الهيئة للرعاية الصحية والعلاجية والتميز الإكلينيكى، د.مصطفى غنيمة، مستشار رئيس الهيئة للتحول المؤسسى ومدير إدارة شئون الأفرع، د. محمد العقاد، مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية، د. إنجى غنيم، مدير إدارة إدارة وتنمية المواهب، د. أحمد العزب، مدير إدارة البحث والتطوير، إضافة إلى د. أحمد محمد الطاهر، استشارى المسالك البولية بجامعة أسيوط ورئيس اللجنه الطبية العليا بالمحافظة، د. أحمد شفيق، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، د. علياء عبدالرازق، عضو بالإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية بالهيئة، د. سمير حبيب، عضو بمجلس إدارة شركة ميرك، د. أحمد شحاتة، مدير القطاع الحكومة بشركة ميرك، واللذين شاركوا بتشكيل لجنة للتحكيم لمناقشة المشروعات المطروحة من المشاركين بالبرنامج التدريبى واختيار أفضل مشروع تطويرى، بما يحقق استمرارية الارتقاء بالخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، واستدامة مطابقتها لأحدث المعايير العالمية.

واستكملت، أنه قام بالبرنامج التدريبى، د. وليد فؤاد، مدرب معتمد لإدارة الأعمال بالتعليم المستمر بالجامعة الأمريكية وخبير بإدارة الرعاية الصحية بمختلف المنشآت الصحية فى مصر والشرق الأوسط، د.محمد أنور، رئيس لجنة الاعتماد التنفيذى المصرى السابق ومدرب إدارة المستشفيات بالجامعة الأمريكية، كما تم التدريب تحت إشراف د. إنجى غنيم، مدير إدارة إدارة وتنمية المواهب بهيئة الرعاية الصحية، د. داليا الريس، مسئول التدريب غيرالطبى بهيئة الرعاية الصحية، د. هاجر عطية، مدير إدارة الموارد البشرية بفرع الهيئة بالأقصر، د. أحمد سيد، مسئول التدريب بإدارة الموارد البشرية بفرع الهيئة بالأقصر.

ولفتت، إلى أن البرنامج التدريبى المتقدم لنظم إدارة المنشآت الصحية AHSP، هو برنامج تدريبى معتمد من الجمعية الأمريكية للتعليم الطبى المستمر، لتدريب مسئولى المنشآت الصحية على نظم الإدارة والتطوير المستمر مع تحسين جوده الخدمة المقدمة، مضيفة أنه قام بتنظيم البرنامج التدريبى إدارة إدارة وتنمية المواهب التابعة للإدارة العامة للموارد البشرية بالهيئة، وذلك بالتعاون مع شركة ميرك إحدى كبرى الشركات الرائدة فى صناعة الأدوية وتطوير خدمات الرعاية الصحية.