مصر للطيران تعلن فتح حجز تذاكر الحج للشركات والهيئات

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 03:29 مساءً - أعلنت مصر للطيران، عن فتح تلقى طلبات حجز تذاكر الحج للعام الحالى بدء من اليوم الخميس .

يأتى ذلك في إطار استعدادات الشركة الوطنية لموسم الحج الحالي 1433 هجرية 2022 ميلادية، حيث أعلنت مصرللطيران عن فتح باب تلقي طلبات حجز تذاكر الطيران لشركات السياحة والهيئات والجهات المختلفة، اعتباراً من اليوم وحتى موعد أقصاه الخميس القادم 26 مايو الجارى، على أن تتضمن الطلبات المقدمة من شركات السياحة اسم الشركة وأسماء الشركات المتضامنة معها وعدد التأشيرات لكل شركة .

وفيما يخص الطلبات المقدمة من الجهات والهيئات الحكومية يجب أن يرفق بالطلب صورة من خطاب التخصيص بعدد التأشيرات الممنوحة لهذه الجهات والهيئات من الدولة .