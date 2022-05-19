99.98 % من طلاب الصف الثاني الثانوي يؤدون امتحان ”الجبر والتفاضل وحساب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 03:28 مساءً - أدى 584 ألفًا و99 طالب/طالبة بالصف الثاني الثانوي، اليوم، امتحان مادة "الجبر والتفاضل وحساب المثلثات"، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية، في رابع أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022 والتي تستمر حتي يوم الخميس 26 مايو 2022.

وبلغت نسبة أداء امتحان "الجبر والتفاضل وحساب المثلثات" (في الفترة الصباحية) 99.98%، حيث حضر اليوم الامتحان 584 ألف و222 طالب/طالبة، من إجمالي مستهدف 586 ألف و626 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية، وتغيب عن أداء الامتحان 2404 طالب/طالبة.

وتعقد الامتحانات بالمدارس الرسمية والخاصة المجهزة خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس غير المجهزة يلحق طلابها علي المدارس المجهزة ويعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.

جدير بالذكر أن يوم السبت الموافق 21 مايو 2022 يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان في مادتي الفيزياء والفلسفة والمنطق، بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي يوم الأحد الموافق 22 مايو 2022 الامتحان في مواد (اللغة الأجنبية الثانية والفيزياء والتاريخ) حسب الجدول المعلن سابقًا.