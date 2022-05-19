رفع 205 أطنان قمامة لتحسين الخدمات فى أسيوط

جدة - نرمين السيد - شدد محافظ أسيوط عصام سعد، على تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بشوارع وميادين قرى ومراكز المحافظة لتحسين منظومة النظافة والحفاظ على الشكل الجمالى للقرى تنفيذا لخطة المحافظة فى رفع كفاءة الشوارع والميادين والنهوض بمنظومة النظافة تنفيذا لخطة الدولة للتنمية المستدامة للصعيد وفقا لرؤية مصر 2030.





وأوضح محافظ أسيوط -فى بيان اليوم الخميس- أنه تم رفع حوالى 205 أطنان من القمامة والمخلفات من المراكز ونقلها إلى الأماكن المخصصة لذلك، مشيرا إلى شن حملات مكبرة نظافة ورفع المخلفات من نقاط تجميع القمامة والحاويات وصناديق القمامة المنتشرة بالشوارع لنقلها إلى الأماكن المخصصة لها بعيدا عن الكتلة السكنية لتحسين مستوى النظافة.

ولفت إلى تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم والتعامل الفورى مع أية شكاوى وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهى رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) او رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم ( 01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة.