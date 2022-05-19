وأوضح محافظ أسيوط -فى بيان اليوم الخميس- أنه تم رفع حوالى 205 أطنان من القمامة والمخلفات من المراكز ونقلها إلى الأماكن المخصصة لذلك، مشيرا إلى شن حملات مكبرة نظافة ورفع المخلفات من نقاط تجميع القمامة والحاويات وصناديق القمامة المنتشرة بالشوارع لنقلها إلى الأماكن المخصصة لها بعيدا عن الكتلة السكنية لتحسين مستوى النظافة.
ولفت إلى تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم والتعامل الفورى مع أية شكاوى وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهى رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) او رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم ( 01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رفع 205 أطنان قمامة لتحسين الخدمات فى أسيوط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.