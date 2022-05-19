محافظ جنوب سيناء يوجه بدعم الرياضة خلال تكريم بطلات الجمباز 

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال تكريم المحافظ، اليوم الخميس، بطلات جنوب سيناء الحاصلات على الميداليات الذهبية والفضية والمراكز المتقدمة فى بطولة الجمهورية للجمباز الفنى تحت 7 سنوات بمكتبه بمدينة شرم الشيخ.
وأشاد المحافظ بتفوقهن الرياضى ومجهودات أولياء أمورهن والمدربين وأنديتهن الرياضية، ومدير الشباب والرياضة بالمحافظة، وقد حصلت على الميدالية الذهبية اللاعبة شيرى شادى محمود، وحصل على الفضية تاليا إفان نورال، وآيتن أحمد عزمى، وآلاء عمر فتحى وجودى باسم محمد، وهن من أبناء نادى شرم الشيخ الرياضى.
وفازت اللاعبات إسلاف محمود يحيى، ولارا أحمد سمير، وفبروينا فادى مجدى بالميدالية الذهبية، واللاعبة كارول سامى ميخائيل على الميدالية الفضية وهن من أبناء شركة شرم الشيخ للخدمات الرياضية شرم أكاديمى.
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