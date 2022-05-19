بدء التشغيل التجريبى لمحطة مياه شرب «إدفا - أولاد نصير»

جدة - نرمين السيد - وأضاف محافظ سوهاج، فى تصريح اليوم الخميس، أن مشروع المحطة كان ضمن المشروعات المتعثرة منذ عام 2013، لافتًا إلى أن الانتهاء من المشروع وتشغيله يأتى فى إطار خطة المحافظة بالتوازى مع توجهات الدولة للانتهاء من كل المشروعات المتعثرة، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.
وأوضح أهمية المشروع فى توفير كوب مياه نظيف لأهالى القريتين وخدمة ما يقرب من 50 ألف نسمة مستفيد من المشروع، مؤكدًا أن المحافظة أولت اهتماما خاصا بالمشروعات المتعثرة بجميع المراكز والمدن خصوصًا مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للانتهاء من جميع المشروعات وتحقيق الاستفادة القصوى منها للمواطنين.
وأشار إلى الانتهاء من عدد كبير من المشروعات المتعثرة بالتعاون مع الجهات المعنية، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والشركة القابضة لمياه الشرب سيتم الإعلان عنها تباعا خلال الأيام القليلة القادمة لخدمة أهالى سوهاج.
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