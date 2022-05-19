شكرى يبحث مع نظيره الأوكرانى مستجدات أزمة كييف وموسكو

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من نظيره الأوكرانى ”ديميترو كوليبا“ تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وكذلك مستجدات الأزمة الأوكرانية، حيث أطلعه الوزير الأوكرانى على آخر المجريات على الصعيدين الميدانى والإنسانى فى ظل الصراع العسكرى الدائر.





وأوضح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى أكد على ضرورة مواصلة المساعى وبذل السبل كافة بهدف التوصل إلى التهدئة وتحقيق حل سلمى للنزاع، وكذلك أهمية العمل نحو حقن الدماء، مشيراً فى هذا الصدد إلى اهتمام مصر ببذل الجهود كافة من أجل تحقيق ذلك.

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