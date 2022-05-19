محافظ الوادى الجديد يطلق مبادرة «باب رزق» لمحدودى الدخل

وتقدم المبادرة قروضا بمبالغ مالية من 2000 جنيه وحتى 10 آلاف جنيه لإقامة مشروعات صغيرة للصناعات البيئية واليدوية الصغيرة ومشروعات تربية الدواجن والأغنام لدعم الأسر المحتاجة وتوفر لها الدخل الثابت، وهناك دراسات فعلية لإشراك الجمعيات الأهلية فى المبادرة لتكون ضامنا للمستفيدين.
يذكر أن زيارة رئيس البنك الزراعى للوادى الجديد تستمر لمدة 3 أيام بالخارجة والداخلة وبلاط، وتشمل افتتاح أعمال تطوير البنك الرئيسى للفرع بمدينة الخارجة، وتفقد أعمال إنشاء فرع البنك بمدينة موط بالداخلة، إلى جانب تفقد عدد كبير من مشروعات الاستثمار الزراعى بالمحافظة، وتفقد العمل وأعمال التوريد بصوامع الغلال وزيارة مصانع التمور والخزف والسجاد والكليم.
ويشهد رئيس البنك عددا من المؤتمرات التى تنظمها المحافظة مع المستثمرين ورجال الأعمال لبحث عدد من المشكلات التى تقابلهم وإيجاد الحلول التى توفر تسيير الأعمال وإقامة المشروعات التنموية الجديدة.
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