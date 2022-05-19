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القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /698774/البنك-الأهلي-المصري-NBE-يحقق-حصيلة-غير-مسبوق-لشهادة-الـ-18

كشف البنك الأهلي المصريNBE عن ارتفاع حصيلة شهادة الـ 18% بأنها شهدت إقبال غير مسبوق من قبل عملاء البنك الأهلي المصري في مختلف المحافظات، ويقدم دوت الخليج آخر مستجدات شهادة الـ 18% من البنك الأهلي المصري قبل اجتماع البنك المركزي المقرر عقده خلال الساعات القليلة المقبلة.

البنك الأهلي المصري NBE

ذكر نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، يحيى أبو الفتوح، حصيلة البنك الأهلي المصري من بيع شهادة بفائدة 18% مرتفعة العائد، قد سجلت من خلال 55 يوما من طرحها نحو مبلغ 453 مليار جنيه.

كيفية شراء العملاء شهادة 18% من البنك الأهلي المصري NBE

يقدمها دوت الخليج في خطوات بسيطة من خلال الإنترنت والموبايل البنكي في البنك الأهلي المصري:

1-إدخال العميل رقمه التعريفي وكلمة السر سواء من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للبنك أو من التطبيق على الهاتف المحمول.

2-اختر المنتج من أول خانة في صفحة إصدار الشهادات.

3-اختر شهادة 18% سنويا.

4- حدد رقم حساب العميل سواء التوفير أو الجاري لإصدار الشهادة.

5- حدد قيمة الشراء.

6-تعليمات الاستحقاق يتم اختيار منها تجدد أو لا تجدد.

7- اختر نوع الحساب لصرف العائد الشهري به.

8-الموافقة على شروط الشهادة والتعريفة.

9-ستظهر شاشة بكافة بيانات الشهادة تطلب التأكيد من العميل.

10- ظهور على الفور موافقة البنك على صدور الشهادة أو اعتراضه ويتم ارسال تأكيد علي العنوان الإلكتروني المسجل للعميل في البنك.