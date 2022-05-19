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القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /698771/مستشفى-الأهلي-موسيماني-أمام-ورطة-صعبة-بعد-إصابة-5-لاعبين

خاض النادي الأهلي، صباح اليوم الخميس، مرانه صباح اليوم على استاد التتش استعدادا لمباراة ‏انبي، والتي من المقرر إقامتها يوم السبت المقبل والمؤجلة من الأسبوع الخامس عشر في بطولة الدوري ‏الممتاز.‏

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

إصابات النادي الأهلي كالأتي:

السولية الذي يعاني من ‏مزق في العضلة الخلفية.

حمدي فتحي المصاب بألم في عضلة الحوض.

ياسر إبراهيم يعاني من شد في العضلة الخلفية

الشناوي لحين خضوعه للأشعة من أجل تحديد إصابته وممدة غيابه.

أليو ديانج يعاني من الإصابة بكدمة في الركبة.

فيما خاض عمرو السولية تدريبات منفردة تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، بالجري حول ‏الملعب وأداء تدريبات خفيفة بالكرة وتنفيذ بعض الفقرات ضمن برنامجه التأهيلي الذي يقوم ‏بتنفيذه لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.‏

نتيجة مباراة الأهلي ضد البنك

وتعادل النادي الأهلي، أمس الأربعاء، أمام فريق البنك، بدون أهداف ضمن مناسفات الدوري الممتاز، حيث يواصل المارد الأحمر فى إهدار النقاط.

وكان الأهلى قد تلقى هزيمة من النادي المصري بهدف مقابل لا شيئ، كما تعادل بعدها أمام فريق طلائع الجيش سلبيا، وبعدها تعادل إيجابيًا أمام نادي سيراميكا كليوباترا، واليوم تعادل أمام فريق البنك الأهلي.

وانتهت مباراة الأهلي والبنك الأهلي بالعادل السلبي في المباراة التي تقام على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، من منافسات الدوري العام.

وسجل محمود وحيد، أول أهداف النادي الأهلي في مرمى محمود وحيد، في الدقيقة 30 من عمر المباراة، بعد تمريرة بينية من محمد مجدي قفشة، إلا أن الفار قام بإلغاء الهدف.

وقام الحكم أمين عمر بطرد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، بعد اعتراضه على بعض الحالات التحكيمية.

وخرج محمد الشناوي حارس النادي الأهلي بديلا في الدقيقة 58، وتم الدفع بعلي لطفي بدلا منه، بعد إصابته الشناوي في العضلة الخلفية.