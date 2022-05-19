وكيل مشروعات النواب لـ دوت الخليج: توجيهات الرئيس السيسي لدعم الشركات الناشئة خطوة لتعزيز الاقتصاد الوطني

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القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /698767/وكيل-مشروعات-النواب-لـ-تحيا-مصر-توجيهات-الرئيس-السيسي-لدعم-الشركات-الناشئة-خطوة-لتعزيز-الاقتصاد-الوطني

أشادت النائبة الدكتورة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة لتسهيل اجراءت تأسيس الشركات الناشئة، عن طريق الإخطار الرقمي من خلال منصة تقام لهذا الغرض، وذلك في إطار إزالة جميع المعوقات أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

دوت الخليج

النائبة هالة أبو السعد تشيد بتوجيهات الرئيس السيسي لتسهيل اجراءت تأسيس الشركات الناشئة

وقالت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان، أن السماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بضرورة وجود مقرات فعلية لها داخل حدود الدولة، يساهم فى توفير نفقات تلك الشركات ممل يسهل ممارستها لنشاطها بشكل أسرع .

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن تسهيل اشتراطات إقامة شركات الفرد الواحد، والتوسع في إقامة المناطق التكنولوجية الاستثمارية الحرة، إضافة إلى التوسع في الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة، وتفعيل القوائم البيضاء لاستيراد المكونات الإليكترونية للشركات المتخصصة، يساهم فى جذب الاستثمارات، وتوفير فرصعمل للشباب وتشجيع رواد الاعمال على الابتكار والريادة.

وتابعت أبو السعد، أن هذه الاجراءات ستساهم فى دمج الاقتصاد الرسمي فى غير الرسمي، بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي وتعزيزه ككل، مطالبة الحكومة بضرورة سرعة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، لدعم الشركات الناشئة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه خلال اجتماعه مع الحكومة، بتسهيل تأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقمياً من خلال منصة تقام لهذا الغرض، وذلك في إطار إزالة جميع المعوقات أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال، فضلا عن السماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بضرورة وجود مقر فعلي لها، وذلك بهدف توفير النفقات والتسهيل على تلك الشركات.

كما وجه بتسهيل اشتراطات إقامة شركات الفرد الواحد، والتوسع في إقامة المناطق التكنولوجية الاستثمارية الحرة، وكذا التوسع في الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة، اضافة إلى تفعيل القوائم البيضاء لاستيراد المكونات الإليكترونية للشركات المتخصصة.