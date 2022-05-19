انت الان تتابع تفاصيل خبر سامح شكري لنظيره الأوكراني: لابد من مواصلة المساعي من أجل التهدئة وتحقيق حل سلمي للنزاع مع روسيا حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /698763/سامح-شكري-لنظيره-الأوكراني-لابد-من-مواصلة-المساعي-من-أجل-التهدئة-وتحقيق-حل-سلمي-للنزاع-مع-روسيا

تلقى سامح شكري، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، الخميس، من نظيره الأوكراني ”ديميترو كوليبا“ تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وكذلك مستجدات الأزمة الأوكرانية، حيث أطلعه الوزير الأوكراني على آخر المجريات على الصعيدين الميداني والإنساني في ظل الصراع العسكري الدائر.

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وأوضح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير شكري أكد على ضرورة مواصلة المساعي وبذل كافة السبل بهدف التوصل إلى التهدئة وتحقيق حل سلمي للنزاع، وكذلك أهمية العمل نحو حقن الدماء، مشيراً في هذا الصدد إلى اهتمام مصر ببذل كافة الجهود من أجل تحقيق ذلك.

آخر التطورات في أوكرانيا

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيجور كوناشينكوف، قد أعلن، اليوم، الخميس، عن تنفيذ ضربات بصواريخ دقيقة على مواقع عسكرية أوكرانية فى جمهورية دونيتسك الشعبية.. فيما قال سفير لوجانسك الشعبية لدى روسيا روديون ميروشنيك إن نحو 2.5 ألف عسكرى أوكرانى بالقرب من مدينة "ليسيتشانسك" استسلموا لعناصر الجيش الروسى.

كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعادت فتح سفارتها في كييف، أمس الأربعاء، بعدما أغلقتها لمدة ثلاثة أشهر بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية.

على جانب آخر، تقدمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بمبادرة تخصيص حزمة إضافية من المساعدات تبلغ قيمتها تسع مليارات يورو لأوكرانيا في عام 2022 على خلفية نزاعها المتواصل مع روسيا.

وأشارت رئيس المفوضية الأوروبية، في تصريحات له، أن الوقت حان للتفكير في إعادة إعمار أوكرانيا في فترة ما بعد انتهاء الأعمال القتالية"، مشددة على أن لدى الاتحاد الأوروبي "مصلحة استراتيجية في قيادة هذه الجهود.

وقالت أورسولا، إننا سنواصل الوقوف إلى جانب أوكرانيا، خلال هذه الحرب وعندما سوف يشرعون في إعادة الإعمار، مشيرة إلى أن موضوع إعادة إعمار أوكرانيا يجب أن يشمل الاستثمار والإصلاحات، متعهدة بأن الاتحاد الأوروبي "سيساعد أوكرانيا في هذا السبيل في وقته".

ولفتت إلى أن الاتحاد اقترح إنشاء منصة خاصة بإعادة الإعمار بقيادة أوكرانيا والمفوضية الأوروبية، "ستعمل على جمع دول الاتحاد والمانحين الدوليين والمؤسسات المالية وغيرها من الشركاء".