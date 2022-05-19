انت الان تتابع تفاصيل خبر صوامع وشون أسيوط تستقبل 83 ألف طن قمح حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن ارتفاع توريد محصول القمح المحلي موسم 2022 ليصل إلى 83 ألف و531 طن من الاقماح المحلية لأكثر من 30 شونة وصومعة بجميع قرى ومراكز المحافظة، وفقاً للخطة التي يجرى تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية واستلام الأقماح من المزارعين والموردين والتجار بسهولة ويسر دون أية عقبات منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم .

دوت الخليج

وأضاف محافظ أسيوط ،أنه أصدر توجيهات لكافة القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والاحياء بالتعاون والتنسيق مع مسئولي التموين والزراعة لتقديم كافة التسهيلات للمزارعين ،واستلام محصول القمح منهم سواء من الأراضي الزراعية أو الصحراوية المستصلحة ومتابعة الاجراءات المتبعة لتحقيق المستهدف لهذا العام والذي يبلغ 403 ألف طن .

وأكد أن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

محصول القمح أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة للدولة

وأشار أن المحافظة تتميز هذا العام بزراعة مساحات كبيرة من القمح تبلغ 230 ألف فدان بمختلف القرى والمراكز بمتوسط انتاجية 18 أردب للفدان، مؤكدًا على التنسيق بين الجهات المعنية لتوريد المحصول وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك حفاظًا على سلامة المحصول بإعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة للدولة ومن أهم محاصيل الأمن الغذائي مضيفًا إنه تم اتخاذ خطوات جادة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء بزيادة الكميات المقرر توريدها من القمح المحلي وسيكون هناك حوافز ودعم مادي للمزارعين وتقديم كافة التسهيلات للمزارعين وتسليمهم مستحقاتهم المالية أول بأول.

شكاوى قد تظهر أثناء عملية التوريد والتعامل معها

وأعلن عن متابعته المستمرة والدورية لأية شكاوى قد تظهر أثناء عملية التوريد والتعامل معها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة والعمل على تذليل العقبات أمام المزارعين بكافة الطرق المتاحة وتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح فضلًا عن الالتزام بكميات التوريد المطلوبة من المحافظة مشيرا الى تشكيل غرفة ادارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".