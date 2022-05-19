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القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /698760/النائب-محمد-الشلمه-الحوار-الوطني-بداية-لتأسيس-مفاهيم-الجمهورية-الجديدة-ومحطة-هامة-للتوقف-أمام-القضايا-المختلفة- والانطلاق-للمستقبل

قال النائب محمد سعد الشلمه عضو مجلس الشيوخ، عن حزب مستقبل وطن البحيرة ،إن ترحيب كافة القوى السياسية في مصر، بإطلاق الرئيس السيسي للحوار الوطني، والاستعداد بالعديد من المشاورات والأوراق للخوض فيه، يؤكد على أهمية الحوار الوطني في هذه الساعات، وبالخصوص أمام تحديات هائلة وأزمة اقتصادية عالمية تضرب العالم كله.

دوت الخليج

النائب محمد الشلمه: الحوار الوطني بداية لتأسيس مفاهيم الجمهورية الجديدة ومحطة هامة للتوقف أمام القضايا المختلفة والانطلاق للمستقبل

وقال محمد الشلمه، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم،، إن الحوار الوطني المرتقب، سيكون بداية جديدة للوطن ومحطة هامة للتوقف أمام القضايا المختلفة وكيفية علاجها، والانطلاق للمستقبل سواء سياسيا أو اقتصاديا أو في مجالات حقوق الانسان. مشددا: على أن التجاوب السياسي الواسع لدعوة الرئيس، وقراره بإطلاق الحوار الوطني، يؤكد أنها جاءت في وقتها تمامًا ولها صدى واسع داخل المجتمع.

في السياق ذاته، قال الشلمه إن الإفراج عن العشرات من المحبوسين، وانتظار قوائم جديدة، كان ولا يزال خطوة جيدة للغاية، قوبلت بترحيب شديد من جانب كل المصريين.

واختتم، بأن ترحيب رموز المعارضة ومختلف الحركات السياسية بدعوة الرئيس للحوار، سينعكس ايجابا على المجتمع، ويخلق حالة من الحوار والتكاتف والمشاركة السياسية لمناقشة كافة القضايا التي تهم الوطن، فينطلق للأمام بجهود كل أبنائه.