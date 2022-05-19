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القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /698759/أحمد-حلمي-يحقق-رقم-قياسي-في-24-ساعة-بفيلمه-واحد-تاني

دوت الخليج يرصد إيرادات فيلم واحد تاني

إيرادات فيلم واحد تاني

حقق فيلم واحد تاني الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد حلمي حوالي 712 ألف جنيه فقط أمس وذلك خلال 24 ساعة عقب ان اشتدت المنافسة بانضمام فيلما جديدا.

ويشارك الفنان أحمد حلمي في بطولة فيلمه واحد تاني الذي يتصدر قائمة الأعلى إيرادات، عدد من النجوم مثل عمرو عبد الجليل، سيد رجب، روبي، نسرين أمين، أحمد مالك، نور إيهاب، وآخرين بجانب ظهور مجموعة من ضيوف الشرف.

ومن ضيوف الشرف الذين شاركوا في فيلم واحد تاني الذي انطلق عرضه في ليلة أول أيام عيد الفطر لعام 2022، كلا من محمود حافظ وعمرو وهبة وشيكو ومحمد التاجي وآخرين، والفيلم تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.

أحمد حلمي فيلم واحد تاني

ويشار أن فيلم واحد تاني الذي يعرض حاليًا في السينمات، يعيد الفنان أحمد حلمي للسينما بعد غياب استمر حوالي 3 سنوات كما ينافس زوجته الفنانة منى زكي لثاني مرة بعد سنوات طويلة.

بينما حقق فيلم العنكبوت للفنان أحمد السقا ومنى زكي حوالي 355 ألف جنيه في يوم واحد واستطاع العمل أن يحصد إشادات الجمهور والنقاد بصورة كبيرة، ويضم الفيلم في بطولته كلا من ظافر العابدين ومحمد لطفي والفنان الراحل زكي فطين عبدالوهاب، ويسرا اللوزي وريم مصطفى والإخراج لـ أحمد نادر جلال.

وفيما يخص فيلم زومبي للفنان علي ربيع فحقق أمس الأربعاء ما يقرب من 188 ألف جنيه، ويشاركه في البطولة كلا من حمدي الميرغني وكريم عفيفي وويزو وهاجر أحمد ومحمد محمود، وآخرين والعمل من إخراج عمرو صلاح.

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أما فيلم فارس الذي انطلق عرضه أمس الأربعاء بدور العرض السينمائية فحقق إيرادات ضئيلة في أول أيام عرضه ويشار أن يعد أول بطولة سينمائية مطلقة للفنان أحمد زاهر ويشاركه عدد من النجوم مثل إيمان العاصي وحسين فهمي وأحمد صفوت وآخرين.