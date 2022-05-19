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القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /698758/اللواء-طارق-نصير-نسعى-الي-توفير-بيئة-مناخية-ملائمة-لتعزيز-التعاون-الاقتصادي-العربي

شارك اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماه الوطن ووكيل اول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، وعضو اللجنه الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي ضمن اللجنة المشكلة بتنظيم منتدى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية الذي سوف ينظمة البرلمان العربي برئاسة النائب عادل العسومي و المنظمة العربية للتنمية الإدارية برئاسة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني في الفترة من 23 الي 25 مايو الجاري تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

دوت الخليج

اللواء طارق نصير: نسعى الي توفير بيئة مناخية ملائمة لتعزيز التعاون الاقتصادي العربي

قال اللواء طارق نصير ان تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية يعد ابرز، اهتمامات المرحلة الراهنة في ظل الازمة المالية التي يمر بها العالم وعلى هذا حرص البرلمان العربي علي تنظيم منتدى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية تحت عنوان "التجارة البينية ودور القطاع الخاص والعام في تحقيق ذلك، لتسليط الضوء على القطاع الخاص في توفير بيئة مناخية ملائمةتساهم في تعزيز التعاون العربي في المجالات المتعددة، وتنظيم نشاطها الاقتصادي، مع ابرام ما يقتضية الحال، من اتفاقات خاصة لتحقيق هذة الأهداف

وأضاف أن النجاح الاهم في مسيرة التعاون الاقتصادي العربي هوانشاء منطقة تجارة حرة عربية تساهم في تعزيز الاستثمار تمهيدا للوصول إلى مركز عربي متكامل اقتصاديا

مؤكدا علي ان المنتدى سوف يناقش ايضا الاطار التشريعي لمنطقة التجارة الحرة بالإضافة، الي بعض الملفات التي تتسبب في إعاقة التبادل التجارى، بين الدول العربية مثل تدابير الصحة والصحة النباتية، والقيود الفنية على تسهيل التجارة والحقوق الملكية

مشيراً إلى اننا نسعى لاستيعاب التطورات الاقتصادية على المستوى الدولي بما في ذلك المفاهيم الحديثة مثل،التنمية المستدامة واقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي، بما يمكنها من تشجيع الاستثمارين العربي والأجنبي، بالمنطقة وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين