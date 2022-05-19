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القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /698757/قافلة-طبية-للكشف-بالمجان-على-الأهالى-بسمنود

نظمت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، قافلة طبية بقرية ميت هاشم التابعة لمركز سمنود ، لتوقيع الكشف الطبى على الأهالي وصرف العلاج بالمجان، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار القائم بعمل وزيرة الصحة، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي ، محافظ الغربية ، باستمرار القوافل الطبية بقرى ومراكز المحافظة ، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

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وقال الدكتور عبد الناصر حميدة ، وكيل وزارة الصحة بالغربية ، إن القافلة ضمت تخصصات "الباطنة والأطفال والعظام والجلدية والجراحة والنساء وتنظيم الأسرة والأسنان " ، إلى جانب التحاليل الطبية والأشعة ، مشيرًا إلى صرف العلاج بالمجان.

الدفع بفرقة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية

وأوضح الدكتور أحمد محسن مدير إدارة القوافل، أن القافلة وقعت الكشف الطبي ، فى أول يوم ، على 780 حالة إلى جانب تدشين ندوات تثقيفية عن الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد ، والدفع بفرقة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لتلقي اللقاح ولعلاج الأمراض المزمنة والإعتلال الكلوي حيث شاهدت القافلة إقبال كبير من أهالي القرية .