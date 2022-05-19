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القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /698756/الصحف-المغربية-تعلن-عن-حكم-نهائي-دوري-أبطال-إفريقيا

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر له في الـ30 من مايو الجاري على ملعب مركب محمد الخامس بكازبلانكا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأعلنت مصادر صحفية مغربية عن استقرار لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على طاقم حكام مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد.

وكشفت صحيفة «هسبورت» الإلكترونية المغربية، وفق مصادرها الخاصة، أن لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قررت تعيين الجنوب إفريقي فيكتور جوميز لإدارة نهائي دوري الأبطال.

وأوضحت الصحيفة أنه تقرر أن يعاون كل من زاخيل توسي وسورو فاتسون، وصادق السالمي حكمًا رابعًا، كما تم اسناد مهمة حكام غرفة "الفار" لكل من هيثم غيرات وخليل حساني، إضافة إلى بيدة دحان.

ويواجه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب أزمة جديدة قبل خوض مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022 أمام الوداد البيضاوي المغربي المقرر لها أواخر مايو الجاري.

ويصطدم الأهلي بأزمة تعيد إلى الأذهان ما واجهه الأهلي في كأس العالم للأندية، عندما اضطر خوض المنافسات دون اللاعبين الدوليين لتضارب المواعيد مع بطولة كأس أمم إفريقيا.

وجاء ذلك بعدما استقبل الأهلي خطابًا رسميًا من الاتحاد التونسي والمالي والموزمبيقي، لاستدعاء الثلاثي علي علي معلول وأليو ديانج ولويس ميكيسوني على الترتيب.

وأوضح الثلاث اتحادات في بيانهم رغبتهم في وصول اللاعبين قبل يوم 30 مايو –موعد الأجندة الدولية- لدخول معسكر مباريات التصفيات الإفريقية واللقاءات الودية.

وأكد مصدر خاص بالنادي الأهلي، أن مسؤولي قطاع الكرة بدأوا التحرك لحل الأزمة، مشددًا على تعارض موعد الاستدعاء مع نهائي البطولة الإفريقية.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج أن إدارة النادي لن تقبل بالتفريط في لاعبيها قبل مواجهة هامة، وستصل إلى حل رسمي بشأن تلك الأزمة، قائلًا: خاطبنا الاتحاد الدولي والإفريقي لإيجاد حل.

ملعب النهائي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" رسميًا عن اقامة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا على أرضية ميدان استاد مركب محمد الخامس بالعاصمة المغربية كازبلانكا.

وكانت أنباء قد ترددت بشأن احتمالية نقل المباراة المقرر اقامتها بين الأهلي والوداد المغربي من ملعب مركب محمد الخامس إلى استاد مراكش.

وأصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بيانًا رسميًا قال فيه إن مباراة نهائي بطولة الكونفدرالية ستقام يوم 20 مايو على ملعب استاد أكبابيو الدولي في نيجيريا.

وأتم: ونهائي دوري أبطال إفريقيا سيقام في السابعة بتوقيت جرينتش (الثامنة بتوقيت مصر) من يوم الثلاثين من مايو على ملعب مركب محمد الخامس.