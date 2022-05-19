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القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /698755/وفد-الفيوم-يواصل-مشاركته-فى-جلسات-الحوار-الوطنى-بالمحافظة

واصلت اللجنة العامة لحزب الوفد بالفيوم برئاسة الدكتور صابر عطا مشاركتها في جلسات الحوار الوطني بحضور أحزاب التجمع والمصري الديمقراطي والمصريين الأحرار وعدد من الشخصيات العامة والقيادات السياسية في محافظة الفيوم.

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كانت الجلسة الأولى قد عقدت بمقر حزب التجمع الجمعة الماضية، ومثل الحزب فيها الدكتور صابر عطا وإبراهيم صالح السكرتير العام وكل من الدكتور أحمد برعي و ميشيل ميلاد و عيد محمد عوض.

وفد الفيوم يواصل مشاركته فى جلسات الحوار الوطنى بالمحافظة

وعقدت الجلسة الثانية في مقر الحزب المصري الديمقراطي، ومثل الوفد فيها الدكتور صابر عطا والدكتور أحمد برعى وإبراهيم صالح وعيد محمد عوض.

في الجلسة الأولى دار الحوار حول محور الإصلاح السياسي.

و في الجلسة الثانية كان محور النقاش هو الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

و تقرر عقد الجلسة الثالثة في حزب المصريين الأحرار يوم ٢٦ من مايو الجاري، ثم الجلسة الأخيرة في مقر حزب الوفد لإعلان التوصيات النهائية بعد الاتفاق عليها.

انطلاق الاجتماع الأول للجنة الوفد للحوار الوطني

وكانت قد عقدت لجنة الحوار الوطني التي شكلها حزب الوفد من الخبراء والمتخصصين، اجتماعها الأول مساء أمس الأربعاء، برئاسة الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد.

ووجه رئيس الوفد، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعوته للقوى السياسية لإجراء الحوار الوطني بلا استثناء أو تمييز بين كل القوى من منطلقين حددهما الرئيس، وهما أن مصر تسع الجميع وأن الإختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.

وأشار رئيس الوفد، أن الحزب يملك من الخبرات والتخصصات التي تؤهله لتقديم ورقة عمل شاملة تليق بطموحات المصريين، باعتباره أقدم الأحزاب في تاريخ الحركة الوطنية المصرية، وأن محاور الورقة ستتضمن رؤية كاملة إنطلاقا من الإصلاح السياسي ويتبعه اصلاحاً اقتصادياً واجتماعياً.