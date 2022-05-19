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القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /698753/اشتغلت-دليفري-بسبب-حصص-الموسيقى-أبرز-تصريحات-أحمد-الشامي-في-الستات-ميعرفوش-يكدبوا

حل المطرب أحمد الشامي ضيف برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا، مع الفنانة منى عبدالغني الإعلاميتان هبة الأباصيري وإيمان عز الدين، ويذاع البرنامج عبر شاشة قناة CBC، وصرح بعض التصريحات الحصرية عن حياته المهنية، ودخوله لعالم التمثيل بعد الغناء.

لذا دوت الخليج يرصد لكم تصريحات أحمد الشامي في برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا

تصريحات أحمد الشامي في الستات ميعرفوش يكدبوا

- بعد ما دخلت الأوبرا سافرت مع الأوركسترا أمريكا ورحت لأستاذ هناك واكتشفت أنه بياخذ على الحصة 125 دولارا

– نزلت اشتغلت دليفري علشان أدفع له ثمن الحصص الشغل مش عيب

- بشتغل على إنشاء مدرسة فنون قريبًا

هشارك في عمل جديد خلال الفترة الجيه وهو مسلسل من 10 حلقات من بطولة أحمد فهمي والفنانة عايدة رياض

- فرقة واما بتستعد لطرح 3 أغنيات سنجل الفترة المقبلة في فصل الصيف للعودة للساحة الغنائية

- يغني لوحدي بسبب وجود مشروعات تمثيل وبركز في العمل الجماعي

- محمد نور قدّم أغاني منفردة منذ ظهور الفرقة وحقق شهرة أوسع منه

- برضى بالغناء الجماعي والعمل في المسرح والتمثيل

ومن الجدير بالذكر، أن شارك أحمد الشامي في مسلسل دايمًا عامر، الذي عرض في الماراثون الرمضاني 2022 وحقق العمل نجاحًا كبيرًا.

مسلسل دايما عامر

ويضم مسلسل دايما عامر، كوكبة من نجوم الفن مصطفى شعبان، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، صلاح عبدالله، محمد محمود، محمد ثروت، أحمد الشامي، كريم عفيفي، طارق عبدالعزيز، محمد التاجي نضال الشافعي، عمرو عبدالجليل، والفنانة لبلبة، فادية عبدالغني، سماء إبراهيم، ميرنا نورالدين، سينتيا خليفة، وعدد من الوجوه الشبابية، ومن تأليف ورشة كتابة تحت إشراف أحمد عبدالفتاح، ومن إخراج مجدي الهواري.

وتدور قصته حول عرض المشكلات التي يواجهها التعليم وتدور الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي حول مجموعة من الطلاب داخل مدرسة يتعرضون لأزمات تجعلهم يلجأون للفنان مصطفى شعبان الذي يجسدة شخصية أخصائي اجتماعي.

جدير بالذكر أن الفنان مصطفى شعبان تألق في الماراثون الرمضاني المنصرم بمسلسل «ملوك الجدعنة» بطولته إلى جانب عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبدالجليل، أحمد صفوت، دلال عبدالعزيز، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، ملوك الجدعنة من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.