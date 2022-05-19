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القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /698770/الصحة-ندرك-المسئولية-الملقاه-علي-طبيب-الأسرة-ونعد-كوادر-متخصصة-لضمان-جودة-الخدمات-الصحية

قال الدكتور وائل عبدالرازق، رئيس قطاع الرعاية الصحية الأولية والتمريض بوزارة الصحة والسكان: ندرك المسئولية الملقاه علي عاتق طبيب الأسرة كحارس للبوابة الرئيسية لكل الخدمات الصحية بما في ذلك الخدمات الوقائية والعلاجية.

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جاء ذلك خلال كلمة له، اليوم الخميس، في احتفالية اليوم العالمي لطب الأسرة الذي تنظمه وزارة الصحة والسكان.

وائل عبدالرازق: نعد كوادر متخصصة في طب الأسرة لضمان جودة الخدمات الصحية

وأضاف عبدالرازق: بدأ أهمية إعداد تلك الكوارد والتطوير المستمر لها لضمان جودة الخدمات الصحية في مصر والرقي بها رقيا مستمرا، لافتا أن القيادة السياسية تولي المنظومة الصحية اهتماما كبيرا، ويتمثل ذلك في المؤتمرات والمبادرات التي تطلقها.

وكشف رئيس قطاع الرعاية الصحية الأولية والتمريض بوزارة الصحة والسكان، عن مد فعاليات مؤتمر قطاع الرعاية الصحية والتمريض بالتزامن مع اليوم العالمي لطبيب الأسرة والذي أعلنته المنظمات العالمية لأطباء الأسرة عام 2010، حتي يكون هذا اليوممتميزا للتذكير بجهود أطباء الأسرة وإبراز دورهم في خدمة المجتمع.