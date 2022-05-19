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القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /698765/البنك-الدولي-استمرار-تأثير-الأزمة-الأوكرانية-على-زيادة-الأسعار-والقمح-يصل-لأعلى-مستوى-في-تاريخه

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، انفوجرافًا يوضح تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية الحالية على أسعار السلع على مستوى العالم.

دوت الخليج

استمرار تأثير الأزمة الأوكرانية الروسية

وأوضح مركز دعم القرار، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الأزمة الأوكرانية زادت من الضغوطات التي يعاني منها الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي، حيث تمثل كلا من روسيا وأوكرانيا أهمية كبيرة للاقتصاد العالمي.

وأشار مركز دعم المعلومات، أن الحرب الروسية الأوكرانية ساهمت في زيادة الأزمة الاقتصادية على العالم باعتبارهما مصدران مهمان للسلع العالمية مثل «النفط والغاز»، بالإضافة إلى السلع الغذائية مثل: «القمح - والمواد الأولية والمعادن»، الأمر الذي أدى إلى رفع أسعار تلك السلع لمستويات قياسية لأعلى قيمة في تاريخها، مع توقع الخبراء باستمرار ارتفاع الأسعار.

زيادة أسعار القمح لأعلى قيمة في تاريخها

وتحت عنوان «البنك الدولي: تأثير الأزمة الأوكرانية على أسعار السلع مستمر خلال 2022»، أوضح مركز المعلومات خلال الانفوجراف، النسب المتوقعة في ارتفاع أسعار السلع المختلفة خلال عام 2022.

وتوقع البنك الدولي وصول أسعار السلع الغذائية والطاقة إلى مستويات قياسية خلال 2022 كالتالي:

- 40% زيادة متوقعة في أسعار القمح لتصل إلى أعلى قيمة في تاريخها.

- 80% زيادة متوقعة في أسعار الفحم، وهو أعلى مستوى في تاريخه.

- 50% زيادة متوقعة في أسعار الطاقة.

- 40% زيادة في أسعار خام برينت، لتصل إلى 100 دولار للبرميل الواحد.

- 20% زيادة متوقعة في أسعار السلع الأولية بما فيها السلع الزراعية والمعادن.

- 16% زيادة متوقعة في أسعار المعادن.

صادرات مصر غير البترولية

وكان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزاراء، نشر إحصائية حول صادرات مصر غير البترولية خلال الربع الأول من عام 2022.

وقال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إن صادرات مصر غير البترولية قد شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال الربع الأول من 2022 لتسجل 9.2 مليارات دولار وبنسبة زيادة بلغت 20%.