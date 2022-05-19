بروتوكول تعاون بين العربية للتصنيع وشركتين لتصنيع «دراجات كهربائية»

جدة - نرمين السيد - أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا وفقا لأحدث نظم الثورة الصناعية الرابعة.





جاء هذا خلال توقيع بروتوكول التعاون بين العربية للتصنيع ومجموعة المصريين للاستثمار وشركة برق الإماراتية للمركبات الكهربائية.

يأتى هذا البروتوكول فى إطار جهود مستمرة تقوم بها الهيئة العربية للتصنيع، لتنفيذ توجيهات الرئيس"السيسى"بتعزيز التعاون مع كبرى الشركات الصناعية المتخصصة لتوطين صناعة المركبات الكهربائية فى مصر بداية بمراحل التجميع وصولاً إلى التصنيع المتكامل، وذلك فى إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتحول الأخضر.

وقد اتفق الأطراف على التعاون فى تقديم منظومة النقل والخدمات اللوجستية الذكية الصديقة للبيئة، وتصنيع الدراجات الكهربائية الخفيفة والثقيلة لصالح السوق العربى والإفريقى، والتعاون فى البحوث والتطوير لتحسين الدراجات الكهربائية مثل البطاريات المحدثة والتصميم الذكى بما يتماشى مع متطلبات السوق والعملاء.

فى هذا السياق أوضح " التراس" أنه تم الاتفاق على التكامل والتصنيع المشترك للدراجات الكهربائية بمختلف أنواعها بالإضافة إلى التدريب والتأهيل للكوادر البشرية لتشغيل الإنتاج والإشراف ومراقبة الجودة وفقا لأحدث نظم التدريب المتطورة، لافتا أن هذه الدراجات يتوافر فيها كافة اشتراطات حماية البيئة.

وأشار التراس أن التعاون يتضمن توطين التكنولوجيا الحديثة وتعميق التصنيع المحلى.

كما ذكر التراس أننا نستهدف بهذا التعاون تقديم منظومة تشغيل وإدارة الكترونية ذكية تعمل طبقا للمعايير العالمية للدراجات الكهربائية داخل المدن السياحية مثل مدينة شرم الشيخ، والعاصمة الإدارية الجديدة والمدن العمرانية الجديدة، لافتا للتوسع مستقبلا لتلبية كافة احتياجات الأسواق العربية والإفريقية.

وفى سياق متصل أكد التراس، أهمية تكثيف الجهود وضخ استثمارات جديدة فى مجال صناعة المركبات الكهربائية بكافة أنواعها ورفع كفاءة العمالة التى تحتاجها هذه الصناعات لرفع مستوى التنافسية بهذا القطاع، ووضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية بما يحقق صالح المستهلك، خاصة مع الاستعدادات المكثفة التى توليها الحكومة فى إطار مؤتمر الأمم المتحدة المقرر انعقاده العام الجارى بمصر.

ومن جانبه أكد السيد المزروعى الشريك المؤسس لشركة برق الإماراتية للمركبات الكهربائية فخره بهذا التعاون مع معقل من معاقل الصناعة فى المنطقة العربية كلها، مشيرا إلى أن شركة برق تتشرف دائما بالعمل فى السوق المصرية الواعدة.