سفير مصر فى الخرطوم يلتقى وزير الاتصالات السودانى

جدة - نرمين السيد - التقى السفير حسام عيسى، سفير مصر فى الخرطوم، بالمهندس عادل الحسين وزير الاتصالات والتحول الرقمى السودانى، ونقل له الدعوة لزيارة وفد من وزارة الاتصالات السودانية إلى مصر فى إطار تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين فى شتى مجالات التعاون الثنائى.





وتأتى هذه الدعوة فى إطار متابعة نتائج الزيارة التى قام بها وفد من وزارتى الاتصالات والمالية المصريتين إلى السودان فى شهر مارس الماضى، من أجل إطلاع الجانب السودانى عن كثب على التجربة المصرية فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة فى موضوعات نظام التحصيل والدفع الالكترونى، والاستراتيجية المصرية للتحول الرقمى، وتجربة إنشاء المدن الرقمية، والأنظمة الرقمية للعاصمة الإدارية، وأنظمة التدريب بالمعهد القومى للاتصالات ومعهد تكنولوجيا المعلومات. وتم الاتفاق على أن يزور وفد سودانى القاهرة الأسبوع المقبل بناء على دعوة مقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية فى هذا الشأن، وذلك فى إطار التعاون المصرى السودانى فى كل المجالات التنموية.

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