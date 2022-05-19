القائم بأعمال وزير الصحة يلتقى شركات المستلزمات والأجهزة الطبية بالتشيك

جدة - نرمين السيد - اجتمع وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، بمسؤولى 6 شركات متخصصة فى صناعة المستلزمات والأجهزة الطبية فى دولة التشيك.





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن هذه اللقاءات تأتى على هامش مشاركة الوزير فى منتدى "التشيك - إفريقيا" الذى يعقد على مدار 3 أيام فى العاصمة الشيكية "براغ" بهدف الاستفادة من التجربة التشيكية فى توطين صناعة الأجهزة الطبية والمستلزمات فى مصر، وبحث التعاون مع الشركات الاستثمارية الأجنبية من خلال انشاء مصانع للتجهيزات والمستلزمات الطبية، ونقل تكنولوجيا التصنيع.

وأضاف عبدالغفار أن برنامج لقاءات الوزير تضمن عقد اجتماع مع إحدى الشركات المتخصصة فى تجهيز سيارات الإسعاف، لبحث إمكانية الاستفادة بخبراتهم فى تطوير أسطول سيارات هيئة الإسعاف.

وقال إن الوزير التقى بممثلى شركات تشيكية متخصصة فى تجهيز غرف العمليات، كما التقى بصناع الأثاثات الطبية الخاص بتجهيز وفرش المستشفيات، فى إطار العمل على تطوير المستشفيات، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

يذكر أن وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، شارك فى منتدى "التشيك - إفريقيا" الذى تستمر فعالياته من 17 إلى 19 مايو الجارى وألقى كلمة فى الجلسة الافتتاحية للمنتدى.