جدة - نرمين السيد - قال وكيل وزارة التموين بالمنيا الدكتور محمود يوسف، إن شون وصوامع المحافظة استقبلت حتى اليوم الخميس، 261 ألفا و24 طنا من الأقماح قام بتوريدها المزارعون فى 44 موقعا على مستوى المحافظة.





وأشار وكيل الوزارة فى بيان إلى انه يتم إعداد تقرير يومى بموقف التوريد للعرض على محافظ المنيا أسامة القاضى، لمتابعة العمل أولا بأول وتذليل آية عقبات تعترض الموردين وتشجيع المزارعين على توريد كل الكميات التى لديهم وصرف مستحقاتهم أولا بأول. وأشار وكيل الوزارة إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تستقبل أية شكاوى أو استفسارات حول توريد محصول القمح على الخط الساخن 114، و(2320001- 2342200).

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توريد 261 ألفا و24 طنا من القمح لشون وصوامع المنيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.