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القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /698748/مرتضى-منصور-يرد-على-ميدو-على-السكران-حرج-والحساب-بالجزمة

رد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على التصريحات التي أدلى بها لاعب ومدرب الفارس الأبيض الأسبق أحمد حسام ميدو، مؤكدًا اعتذاره على هزيمة المباراتين الأخيرتين.

وقال مرتضى منصور في تصريحات مصورة عبر قناته الرسمية بموقع الفيديو الشهير "يوتيوب": "نعتذر لجمهور الزمالك عن الهزيمة في مباراتي طلائع الجيش وإنبي الأخيرتين".

وأضاف: "ردًا على الولد السكران قليل الأدب، ردي سيكون بالحذاء، فرج عامر قال إن هذا الولد السكران اقتحم علينا المكان في الجونة، وحضن محمود الخطيب وقال له نفسي اتصور معاك".

وتابع: "لا أقحم الزمالك في قضايا شخصية، هي قضية من أيام نادي القرن، عيل لعب سنتين في النادي وعامل نفسه رمز، وبيلبس لبس لامؤاخذة".

وأردف: "اصبر، سامحتك كثيرًا وانت مصمم أن الخمرة تلعب في رأسك".

وواصل: "السحر مذكور في القران ومصنوع من ممدوح عباس وهاني زادة وهاني العتال، كل منهم يفعل شغله لكي يدمروا الفريق".

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وأتم: "اللاعبون يقولون لي ندخل ملعب استاد القاهرة ونحن مهزومين، نهدر فرص كثيرة وكرات كثيرة في العارضة بالرغم من أننا نفوز خارج أرضنا".

واختتم: "ليس على المريض حرج ولكن على السكران كل الحرج والحساب سيكون بالجزمة"

تصريحات ميدو

وقال ميدو في فيديو عبر حسابه الرسمي بمنصة الصور الشهيرة انستجرام: «مش هنلعب على ستاد القاهرة الدولي إزاي؟ ده الملعب اللي الزمالك فاز فيه بكل بطولاته التاريخية، هتيجي أنت على آخر الزمن تقول مش هنلعب عليه، إيه الهبل ده؟ إيه العبط ده؟».

وأضاف: «تقول يا مرتضى إن اللعيبة اللي كانت عاوزه تجدد عقودها مع النادي، تراجعت في كلامها بسبب الحكم علي بالحبس، عيب اللي بتقوله ده حكم قضائي ومتدخلش لعيبة الزمالك في مشاكلك».

وأردف: «بصراحة اللي أمير مرتضى بيقوله ده قلة أدب، ده استاد القاهرة الدولي أنا روحته أنا وأبويا الله يرحمه وفزنا فيه بكل البطولات، جاي دلوقتي تقول الملعب ده نحس، مين اللي بيقنعكم بالكلام ده».

وعاد ليؤكد: «يا مرتضى استغل الزمالك اه، ولكن لا تستغله لهذه الدرجة، تستغل الزمالك في حكم محكمة».

واستطرد: «كنت أظن أن أمير سيتصدى للخطأ، ولكني وجدته يتمادى في الخطأ، عيب عليك بطل قلة أدب، ما تقوله عيب».

واختتم: «لاعيبة الزمالك تعبانة، كل لاعبي الزمالك بلا استثناء تعبانة أو 90% منهم، والإدارة تقول أي كلام».