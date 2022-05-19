«إنشاء منطقة للصناعات الصغيرة بأبو حمص»..شكاوى البرلمان تناقش اقتراحان للنائب أسامة المصري..الأحد

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القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /698747/إنشاء-منطقة-للصناعات-الصغيرة-بأبو-حمصشكاوى-البرلمان-تناقش-اقتراحان-للنائب-أسامة-المصريالأحد

تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها الإسبوع المقبل، برئاسة النائب عاطف ناصر، الاقتراحان برغبة المقدمان من النائب أسامة المصري، عضو لجنة الدفاع والامن القومي بالمجلس، هما:

دوت الخليج

شكاوى البرلمان تناقش اقتراحان للنائب أسامة المصري على طاولة شكاوى النواب

- الاقتراح برغبة، بشأن نقل تخصيص الأرض التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى بمنطقة كوم القناطر – مركز أبو حمص – محافظة البحيرة إلى وزارة التربية والتعليم لاقامة مدرسة تعليم أساسى.

- الاقتراح برغبة، بشأن إنشاء منطقة للصناعات الصغيرة والمتواجدة بمركز ومدينة أبو حمص – محافظة البحيرة، خارج المنطقة السكنية بمنطقة السوق القديم.

ومن المقرر أن تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الإسبوع المقبل، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

يهدف مشروع القانون إلى مواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقاً للأطر الدولية الصادرة في هذا الخصوص مما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما أن هذه التعديلات من شأنها دعم موقف طلب مصر في الانضمام لمجموعة العمل المالي (FATF) وهى المنظمة الدولية الأهم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تناقش الجلسة، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.

يهدف مشروع القانون إلى تنظيم إجراءات فريضة الحج من خلال تشكيل لجنة وزارية، ولجنة أخرى تنفيذية تضم الوزارات والجهات ذات الصلة للقضاء على بعض السلبيات التي تواجه بعثة الحج المصرية، وتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، من خلال الربط بين تنظيم الإجراءات والبوابة الإلكترونية لمنع تعرض المصريين للغش والتلاعب، بالإضافة إلى مواد العقوبات التي تحقق الردع وإحكام إنفاذ القانون.