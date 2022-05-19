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القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /698743/احميها-من-الختان-حملة-تستهدف-23-ألف-مواطن-بالبحر-الأحمر-خلال-يومين

أعلن المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحر الأحمر ، ختام فعاليات حملة طرق الأبواب " احميها من الختان” والتي انطلقت في إطار أنشطة وجهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للطفولة والامومة والمجلس القومي للمرأة ، واستمرت الحملة خلال الفترة من17 مايو حتى 19 مايو الجاري.

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من جانبها، قالت نيرمين أبو سريع، مقررة المجلس القومى للمرأة بالبحر الأحمر، إن فرع المجلس نظم حملة لطرق الأبواب بعنوان "احميها من الختان" وذلك فى الفترة من 17 مايو إلى 19 مايو الجارى، حيث تم استهداف 7911 سيدة، وكذلك 5890 رجلا، و9991 طفلا بإجمالى عدد مستهدفين 23792 وذلك بمدن الغردقة وسفاجا والقصير وغارب بمشاركة 53 رائدة وعضوات وأعضاء الفرع بالمدن خلال يومين من الحملة.

توعية المستهدفين عن مخاطر ختان الإناث

وأضافت مقررة المجلس القومى للمرأة فى البحر الأحمر، أن الرائدات قامت بتوعية المستهدفين عن مخاطر ختان الإناث وأن الختان عادة وليست عبادة وأن جميع الهيئات الطبية فى العالم جرمت ختان الإناث ويعتبر أنه عادة مخالفة لأداب المهنة الطبية وميثاق الشرف الطبى، وتجريم هذه العملية فى القانون المصرى وتغليظ العقوبة على فاعلها وعلى الآمر بفاعلها إذا كان الأب أو الأم أو الجدة او العمة كذلك حثهم على أن العفة والطهارة بالتربية الصحيحة والدين القويم وليس بهذه الجريمة.

ويأتى ذلك فى إطار الحملة التي أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وذلك فى قرى مبادرتي حياة كريمة والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك بهدف نشر الوعي بقضية ختان الإناث والتعريف بالرسائل الخاصة بها لخلق رفض مجتمعي للممارسات البالية الموروثة بالإضافة إلى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لهذه الجريمة.

موقف الدين من ختان الإناث

أكدت دار الإفتاء،في حكم ختان الإناث، أنه حرام شرعًا وجزم الأطباء بضرورة، مشيرة إلى أن ختان الإناث من قبيل العادات وليس من قبيل الشعائر، فالذي هو من قبيل الشعائر إنما هو ختان الذكور باتفاق، منبهة على أن المطَّلع على حقيقة الأمر لا يسعه إلا القولُ بالتحريم.