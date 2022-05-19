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القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /698742/هاني-سلامة-يكشف-مفاجأة-عن-عودته-للسينما-وفيلمه-الجديد-فيديو

دوت الخليج يرصد إجابات هاني سلامة

فيلم هاني سلامة الجديد

أعلن الفنان هانى سلامة تحضيره للعودة إلى السينما وتقديم فيلم جديد بعد غياب لسنوات طويلة وذلك من خلال فيديو له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وقال هاني سلامة: “السينما بالنسبة لي البريق الأهم والأجمل في الشغلانة و بحضر حاليًا لأكثر من عمل سينمائي رومانسي وغير رومانسي” وعن أقرب فيلم لقلبه والمحبب له رد قائلًا: “فيلم المصير أحلى وأهم فيلم بالنسبة لي وأول خطوة لي بمجال الفن ولذلك هو الأقرب لقلبي”.

وكان قد تحدث الفنان هاني سلامة عن أكثر المشاهد التي تأثر بها خلال مسلسل ملف سري الذي نافس به مؤخرًا ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022، وقال إن مشهد دخول الفنان نضال الشافعي الذي جسد شخصية شقيقه شاكر، للترافع أمامه بالمحكمة كان أكثر مشهد تأثر به، معلقًا: “ده كان مشهد شاغلني لأنه مفصلي في الأحداث، و بالنسبة لي مهم وشايل همه”.

إجابات هاني سلامة

وكشف أيضًا عن أصعب المشاهد التي صورها في مسلسل ملف سري، واوضح أنه مشهد اكتشافه لمؤامرة شقيقه، والحلم الذي جمعه بابنته مليكة، بجانب اكتشافه لإصابة صديقه حازم بالشلل، وقال: "في مشاهد كتير صعبة، وده كان بالنسبة لي حلاوة المسلسل، أن مشاهده مش كلها خفيفة”.

وتابع الفنان هاني سلامة: “كان في مشاهد رئيسية كتير، ودي بالنسبة لي كانت حاجة مش سهلة”، وفيما يخص كواليس تصوير العمل، قال: "كلها كواليس حلوة، كان بيطلع عينينا شوية لأننا دخلنا متأخر، وكنا بنقعد 20 ساعة نشتغل مشاهد كتير".

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ورد الفنان هاني سلامة عن مصير الجزء الثاني من مسلسل ملف سري قائلًا عبر صفحته الرسمية: "مش شايف أنه مستاهل يبقى له جزء تاني، أنا مع فكرة أننا نعمل مواضيع مختلفة وجديدة، أحلى من أنك تعمل جزء تاني أو تالت".